Borussia x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 28.02.26 13h30 A única derrota do Borussia nessa temporada da Bundesliga ocorreu para o Bayern, por 2 a 1, durante a 7° rodada (X/ @FCBayernEN) Borussia Dortmund x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (28/02), a 24° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia x Bayern ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern de Munique lidera a Bundesliga e acumula 19 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 85 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Borussia é o vice-líder com 15 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 49 gols marcados e 22 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu há 17 rodadas, quando perdeu para o Bayern por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Borussia x Bayern: prováveis escalações Borussia: Gregor Kobel; Emre Can (Lucas Reggiani), Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Yan Couto, Jobe Bellingham, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Maximilian Beier, Julian Brandt e Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac. Bayern: Jonas Urbig (Manuel Neuer); Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala (Segre Gnabry) e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany. FICHA TÉCNICA Borussia Dortmund x Bayern de Munique Bundesliga 2026 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha Data/Horário: 28 de fevereiro de 2026, às 14h30