Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Inter de Milão e Genoa jogarão pela Série A italiana às 16h45 (X/ @Inter)

Os jogos de hoje, neste sábado (28/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga, Premier League Série A saudita.

Às 16h45, o Inter de Milão enfrentará o Genoa pelo Campeonato Italiano. Já às 14h30, o Borussia enfrentará o Bayern pela Bundesliga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Leverkusen x Mainz - 11h30 - SporTV e OneFootball
  2. Werder Bremen x Heihenheim - 11h30 - OneFootball
  3. Borussia Mönchengladbach x Union Berlin - 11h30 - OneFootball
  4. Hoffenheim x St. Pauli - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  5. Borussia Dortmund x Bayern de Munique - 14h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - 10h - ESPN 2 e Disney+
  2. Barcelona x Villarreal - 12h15 - ESPN e Disney+
  3. Mallorca x Real Sociedad - 14h30 - ESPN 2 e Disney+
  4. Real Oviedo x Atlético Madrid - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Bournemouth x Sunderland - 09h30 - ESPN e Disney+
  2. Newcastle x Everton - 12h - XSports e Disney+
  3. Liverpool x West Ham - 12h - Disney+
  4. Burnley x Brentford - 12h - ESPN 4 e Disney+
  5. Leeds x Manchester City - 14h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Como x Lecce - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Verona x Napoli - 14h - Disney+
  3. Inter de Milão x Genoa - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Najma x Al Akhdoud - 16h - Sem informações
  2. Al Quadisiya x Al Taawon - 16h - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Feiha x Al Nassr - 16h - Band, Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  4. Neom x Al Kholood - 16h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Borussia e Bayern; veja o horário

O jogo entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Al Feiha e Al Nassr; veja o horário

O jogo entre Al Fayha x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Villarreal; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Villarreal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h15.

Onde assistir ao jogo de Inter e Genoa; veja o horário

O jogo entre Inter de Milão x Genoa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 16h - Al Feiha x Al Nassr - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Feiha x Al Nassr - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 09h30 - Bournemouth x Sunderland - Premier League
  2. 10h - Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - La Liga
  3. 12h - Burnley x Brentford - Premier League
  4. 12h15 - Barcelona x Villarreal - La Liga
  5. 14h30 - Mallorca x Real Sociedad - La Liga
  6. 14h30 - Leeds x Manchester City - Premier League
  7. 16h45 - Inter de Milão x Genoa - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 11h30 - Leverkusen x Mainz - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h30 - Bournemouth x Sunderland - Premier League
  2. 10h - Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - La Liga
  3. 11h - Como x Lecce - Campeonato Italiano
  4. 12h - Newcastle x Everton - Premier League
  5. 12h - Liverpool x West Ham - Premier League
  6. 12h - Burnley x Brentford - Premier League
  7. 12h15 - Barcelona x Villarreal - La Liga
  8. 14h - Verona x Napoli - Campeonato Italiano
  9. 14h30 - Mallorca x Real Sociedad - La Liga
  10. 14h30 - Leeds x Manchester City - Premier League
  11. 16h45 - Inter de Milão x Genoa - Campeonato Italiano
  12. 17h - Real Oviedo x Atlético Madrid - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Leverkusen x Mainz - Bundesliga
  2. 11h30 - Werder Bremen x Heihenheim - Bundesliga
  3. 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Union Berlin - Bundesliga
  4. 11h30 - Hoffenheim x St. Pauli - Bundesliga
  5. 14h30 - Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FUTEBOL

Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes

Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027

28.02.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

28.02.26 7h00

Amistoso Feminino

Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (27/02)

A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Costa Rica; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

27.02.26 20h00

Cariocão

Volta Redonda x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Campeonato Carioca

Volta Redonda e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

27.02.26 19h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

Futebol

Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra'

Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026

27.02.26 16h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

28.02.26 7h00

futebol

Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

26.02.26 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda