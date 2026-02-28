Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 28.02.26 7h00 Inter de Milão e Genoa jogarão pela Série A italiana às 16h45 (X/ @Inter) Os jogos de hoje, neste sábado (28/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga, Premier League e Série A saudita. Às 16h45, o Inter de Milão enfrentará o Genoa pelo Campeonato Italiano. Já às 14h30, o Borussia enfrentará o Bayern pela Bundesliga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Leverkusen x Mainz - 11h30 - SporTV e OneFootball Werder Bremen x Heihenheim - 11h30 - OneFootball Borussia Mönchengladbach x Union Berlin - 11h30 - OneFootball Hoffenheim x St. Pauli - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Dortmund x Bayern de Munique - 14h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - 10h - ESPN 2 e Disney+ Barcelona x Villarreal - 12h15 - ESPN e Disney+ Mallorca x Real Sociedad - 14h30 - ESPN 2 e Disney+ Real Oviedo x Atlético Madrid - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Bournemouth x Sunderland - 09h30 - ESPN e Disney+ Newcastle x Everton - 12h - XSports e Disney+ Liverpool x West Ham - 12h - Disney+ Burnley x Brentford - 12h - ESPN 4 e Disney+ Leeds x Manchester City - 14h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Como x Lecce - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Verona x Napoli - 14h - Disney+ Inter de Milão x Genoa - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Al Najma x Al Akhdoud - 16h - Sem informações Al Quadisiya x Al Taawon - 16h - Youtube (Canal GOAT) Al Feiha x Al Nassr - 16h - Band, Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Neom x Al Kholood - 16h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Borussia e Bayern; veja o horário O jogo entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Al Feiha e Al Nassr; veja o horário O jogo entre Al Fayha x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Barcelona e Villarreal; veja o horário O jogo entre Barcelona x Villarreal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h15. Onde assistir ao jogo de Inter e Genoa; veja o horário O jogo entre Inter de Milão x Genoa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 16h - Al Feiha x Al Nassr - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Feiha x Al Nassr - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 09h30 - Bournemouth x Sunderland - Premier League 10h - Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - La Liga 12h - Burnley x Brentford - Premier League 12h15 - Barcelona x Villarreal - La Liga 14h30 - Mallorca x Real Sociedad - La Liga 14h30 - Leeds x Manchester City - Premier League 16h45 - Inter de Milão x Genoa - Campeonato Italiano SporTV 11h30 - Leverkusen x Mainz - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 09h30 - Bournemouth x Sunderland - Premier League 10h - Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - La Liga 11h - Como x Lecce - Campeonato Italiano 12h - Newcastle x Everton - Premier League 12h - Liverpool x West Ham - Premier League 12h - Burnley x Brentford - Premier League 12h15 - Barcelona x Villarreal - La Liga 14h - Verona x Napoli - Campeonato Italiano 14h30 - Mallorca x Real Sociedad - La Liga 14h30 - Leeds x Manchester City - Premier League 16h45 - Inter de Milão x Genoa - Campeonato Italiano 17h - Real Oviedo x Atlético Madrid - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Leverkusen x Mainz - Bundesliga 11h30 - Werder Bremen x Heihenheim - Bundesliga 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Union Berlin - Bundesliga 11h30 - Hoffenheim x St. Pauli - Bundesliga 14h30 - Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. 