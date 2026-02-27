Volta Redonda x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 27.02.26 19h00 O Bangu venceu a partida de ida contra a Volta Redonda por 1 a 0 (João Gama/ Bangu A.C) Volta Redonda x Bangu disputam hoje, sexta-feira (27/02), a volta da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Volta Redonda x Bangu ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, o Bangu ficou em 4° lugar no Grupo A e acumulou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos. Já Volta Redonda foi o 3° colocado do mesmo grupo e somou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bangu por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira Volta Redonda x Bangu: prováveis escalações Volta Redonda: Sem informações. Bangu: Sem informações. FICHA TÉCNICA Volta Redonda x Bangu Campeonato Carioca Local: Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Volta Redonda bangu Campeonato Carioca jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Amistoso Feminino Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (27/02) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Costa Rica; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.02.26 20h00 Cariocão Volta Redonda x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 27.02.26 19h00 Futebol Detran monta esquema especial de trânsito para Remo x Paysandu no Mangueirão Operação integrada envolve Detran, Polícia Rodoviária e Segmob para garantir fluidez e segurança no entorno do estádio 27.02.26 17h15 Campeonato Português Sporting x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Sporting e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 27.02.26 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34