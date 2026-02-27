Volta Redonda x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Campeonato Carioca

Volta Redonda x Bangu disputam hoje, sexta-feira (27/02), a volta da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Volta Redonda x Bangu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Bangu ficou em 4° lugar no Grupo A e acumulou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Volta Redonda foi o 3° colocado do mesmo grupo e somou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bangu por 1 a 0.

Volta Redonda x Bangu: prováveis escalações

Volta Redonda: Sem informações.

Bangu: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Bangu

Campeonato Carioca

Local: Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 20h