Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu

O Remo iniciou a venda de ingressos para a grande final do Campeonato Paraense 2026, que será disputada contra o Paysandu. O primeiro duelo do Re-Pa da final ocorre no próximo domingo (1º). Com a expectativa de lotar o estádio, o clube azulino anunciou uma promoção para os torcedores na compra de bilhetes para os dois jogos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme divulgou o clube, o ingresso para o duelo contra o Papão custa R$ 100 para a arquibancada do Lado A. No entanto, na compra de entradas para os jogos de ida e volta da final do Parazão, a famosa casadinha, o valor fica em R$ 160 (ou seja, R$ 80 cada).

Para o setor de cadeiras, a promoção também é válida. O ingresso individual custa R$ 160. Já na casadinha, o valor é de R$ 280 (R$ 140 cada).

VEJA MAIS

Os torcedores podem adquirir os ingressos por meio do site tickzi.com ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócios-torcedores adimplentes têm acesso liberado ao jogo, mediante check-in.

Já estudantes possuem direito à meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm acesso à gratuidade.

Decisão

Depois de passarem por Cametá e Castanhal, respectivamente, Remo e Paysandu fazem o Re-Pa de número 782 e vão decidir mais uma edição do Campeonato Paraense.

O Leão Azul busca o bicampeonato consecutivo, já que no último ano foi o grande campeão após vencer o próprio Paysandu na final. O time azulino tem 48 títulos estaduais.

Já o Paysandu é o maior campeão do Parazão, com 50 títulos, e vai em busca de aumentar o recorde.