Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu

Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense

O Liberal
fonte

Leão Azul encara o Paysandu pela 782ª vez (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo iniciou a venda de ingressos para a grande final do Campeonato Paraense 2026, que será disputada contra o Paysandu. O primeiro duelo do Re-Pa da final ocorre no próximo domingo (1º). Com a expectativa de lotar o estádio, o clube azulino anunciou uma promoção para os torcedores na compra de bilhetes para os dois jogos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme divulgou o clube, o ingresso para o duelo contra o Papão custa R$ 100 para a arquibancada do Lado A. No entanto, na compra de entradas para os jogos de ida e volta da final do Parazão, a famosa casadinha, o valor fica em R$ 160 (ou seja, R$ 80 cada).

Para o setor de cadeiras, a promoção também é válida. O ingresso individual custa R$ 160. Já na casadinha, o valor é de R$ 280 (R$ 140 cada).

VEJA MAIS 

image Parazão: Paysandu abre venda de ingressos para os dois jogos contra o Remo
Os bilhetes da grande final custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 para um jogo e até R$ 280,00 para os dois jogos Re-Pa

image Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo
Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United

image Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém
Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1

Os torcedores podem adquirir os ingressos por meio do site tickzi.com ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócios-torcedores adimplentes têm acesso liberado ao jogo, mediante check-in.

Já estudantes possuem direito à meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm acesso à gratuidade.

Decisão

Depois de passarem por Cametá e Castanhal, respectivamente, Remo e Paysandu fazem o Re-Pa de número 782 e vão decidir mais uma edição do Campeonato Paraense.

O Leão Azul busca o bicampeonato consecutivo, já que no último ano foi o grande campeão após vencer o próprio Paysandu na final. O time azulino tem 48 títulos estaduais.

Já o Paysandu é o maior campeão do Parazão, com 50 títulos, e vai em busca de aumentar o recorde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

parazão

re-pa

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026

Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada

27.02.26 12h31

futebol

Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu

Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense

27.02.26 11h27

FUTEBOL

Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém

Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1

26.02.26 17h20

Futebol

Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo

Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United

26.02.26 17h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão

Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo

27.02.26 9h11

futebol

Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes

Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão

27.02.26 10h08

FUTEBOL

Filipe Luís diz que Flamengo 'fez grande jogo' com o Lanús e é xingado: 'Vai tomar no c...'

Treinador do Flamengo admitiu, porém, que o time não vive seu melhor momento

27.02.26 9h37

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda