Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense O Liberal 27.02.26 11h27 Leão Azul encara o Paysandu pela 782ª vez (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo iniciou a venda de ingressos para a grande final do Campeonato Paraense 2026, que será disputada contra o Paysandu. O primeiro duelo do Re-Pa da final ocorre no próximo domingo (1º). Com a expectativa de lotar o estádio, o clube azulino anunciou uma promoção para os torcedores na compra de bilhetes para os dois jogos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme divulgou o clube, o ingresso para o duelo contra o Papão custa R$ 100 para a arquibancada do Lado A. No entanto, na compra de entradas para os jogos de ida e volta da final do Parazão, a famosa casadinha, o valor fica em R$ 160 (ou seja, R$ 80 cada). Para o setor de cadeiras, a promoção também é válida. O ingresso individual custa R$ 160. Já na casadinha, o valor é de R$ 280 (R$ 140 cada). VEJA MAIS Parazão: Paysandu abre venda de ingressos para os dois jogos contra o Remo Os bilhetes da grande final custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 para um jogo e até R$ 280,00 para os dois jogos Re-Pa Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1 Os torcedores podem adquirir os ingressos por meio do site tickzi.com ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócios-torcedores adimplentes têm acesso liberado ao jogo, mediante check-in. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Já estudantes possuem direito à meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm acesso à gratuidade. Decisão Depois de passarem por Cametá e Castanhal, respectivamente, Remo e Paysandu fazem o Re-Pa de número 782 e vão decidir mais uma edição do Campeonato Paraense. O Leão Azul busca o bicampeonato consecutivo, já que no último ano foi o grande campeão após vencer o próprio Paysandu na final. O time azulino tem 48 títulos estaduais. Já o Paysandu é o maior campeão do Parazão, com 50 títulos, e vai em busca de aumentar o recorde. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo parazão re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 FUTEBOL Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1 26.02.26 17h20 Futebol Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United 26.02.26 17h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo 27.02.26 9h11 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 FUTEBOL Filipe Luís diz que Flamengo 'fez grande jogo' com o Lanús e é xingado: 'Vai tomar no c...' Treinador do Flamengo admitiu, porém, que o time não vive seu melhor momento 27.02.26 9h37 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00