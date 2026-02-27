Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada O Liberal 27.02.26 12h31 Time azulino tem mais empates do que vitórias na temporada (Samara Miranda / Remo) Apesar do início sem vitórias no Campeonato Brasileiro e da pressão sobre o treinador Juan Carlos Osorio, o Remo, ao lado do Bahia, é o time da Série A com menos derrotas na temporada. A equipe azulina tem apenas um resultado negativo no ano até o momento, assim como o tricolor baiano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao todo, o Remo já disputou 13 jogos em 2026, conquistou quatro vitórias, empatou oito vezes e perdeu apenas uma partida. A única derrota do Leão Azul no ano foi contra o Vitória, na estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina perdeu por 2 a 0, fora de casa. No Campeonato Paraense, o Remo avançou para o mata-mata invicto e segue sem perder na disputa. Apesar disso, a campanha na competição tem sido irregular, pois o time de Osorio mais empatou do que venceu (fora três vitórias contra cinco empates). A equipe está classificada para a final e vai decidir o estadual contra o Paysandu. VEJA MAIS Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1 Para o Bahia, o retrospecto é mais positivo. O Esquadrão de Aço já disputou 14 partidas, venceu 10, empatou três e perdeu uma - na eliminação para o O’Higgins, do Chile, na segunda fase preliminar da Libertadores da América. O clube está na semifinal do Campeonato Baiano e vai encarar o Juazeirense. Além disso, o cenário do time baiano na Série A é bem melhor. Enquanto o Bahia é o quarto colocado da tabela, o Remo é o 16º, com apenas três pontos - quatro a menos que os tricolores. Outros clubes As outras equipes têm, pelo menos, duas derrotas na temporada. A campanha azulina, até o momento, tem sido melhor que a de outros times da elite. O São Paulo, por exemplo, acumula três derrotas, todas no Campeonato Paulista, assim como o Palmeiras, que tem dois resultados negativos, também no Paulistão. O Flamengo, 11º colocado na tabela, tem sete derrotas em 14 jogos na temporada, sendo três no Cariocão, duas na Sul-Americana, uma na Supercopa do Brasil e uma no Brasileirão. Agenda O Remo volta a jogar no próximo domingo (1º) contra o Paysandu. A partida é a primeira da final do Parazão. Depois, o Leão Azul enfrenta novamente o Papão, pelo duelo de volta da decisão do estadual, no dia 8 de março. Já pelo Brasileirão, o clube azulino encara o Fluminense, na quinta-feira (12). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a 