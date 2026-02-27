Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (27/02) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Costa Rica; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 27.02.26 20h00 Em seu último jogo de 2025, a seleção brasileira de futebol feminino goleou Portugal por 5 a 0 (Lívia Villas Boas/ CBF) Costa Rica x Brasil disputam hoje, sexta-feira (27/02), um amistoso de futebol feminino. O jogo começará às 22h (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Moreta Soto, em Alajuela, Costa Rica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Costa Rica x Brasil ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, a partir das 22h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a seleção feminina do Brasil venceu Portugal por 5 a 0 e a Costa Rica perdeu para o México por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira Costa Rica x Brasil: prováveis escalações Costa Rica: Genesis Perez; Daniela Meija, Mariana Benavides, Marian Solano e Maria Coto; Jimena González, Raquel Rodríguez, Priscila Chinchilla e Melissa Herrera; Katherine Aguilar e Sheika Scott. Técnico: Lindsay Camila. Brasil: Lelê; Tarciane, Mariza, Thaís Ferreira e Lauren; Duda Sampaio, Ana Vitória e Maiara; Kerolin, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias. FICHA TÉCNICA Costa Rica x Brasil Amistoso Feminino Local: Estádio Alejandro Moreta Soto, em Alajuela, Costa Rica Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 22h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Costa Rica Brasil jogos de hoje amistoso da seleção feminina seleção brasileira feminino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Amistoso Feminino Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (27/02) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Costa Rica; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.02.26 20h00 Cariocão Volta Redonda x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 27.02.26 19h00 Futebol Detran monta esquema especial de trânsito para Remo x Paysandu no Mangueirão Operação integrada envolve Detran, Polícia Rodoviária e Segmob para garantir fluidez e segurança no entorno do estádio 27.02.26 17h15 Campeonato Português Sporting x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Sporting e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 27.02.26 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34