Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (27/02)

Costa Rica x Brasil disputam hoje, sexta-feira (27/02), um amistoso de futebol feminino. O jogo começará às 22h (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Moreta Soto, em Alajuela, Costa Rica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Costa Rica x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a seleção feminina do Brasil venceu Portugal por 5 a 0 e a Costa Rica perdeu para o México por 2 a 1.

Costa Rica x Brasil: prováveis escalações

Costa Rica: Genesis Perez; Daniela Meija, Mariana Benavides, Marian Solano e Maria Coto; Jimena González, Raquel Rodríguez, Priscila Chinchilla e Melissa Herrera; Katherine Aguilar e Sheika Scott. Técnico: Lindsay Camila.

Brasil: Lelê; Tarciane, Mariza, Thaís Ferreira e Lauren; Duda Sampaio, Ana Vitória e Maiara; Kerolin, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.

FICHA TÉCNICA

Costa Rica x Brasil

Amistoso Feminino

Local: Estádio Alejandro Moreta Soto, em Alajuela, Costa Rica

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 22h