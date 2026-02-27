Sporting x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Sporting x Estoril disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorrerá às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Sporting x Estoril ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 17h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sporting é o vice-líder da Liga Portugal e acumula 18 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 59 gols marcados e 12 gols sofridos. Sua única derrota pelo Campeonato Português ocorreu há 19 rodadas.

Já o Estoril está em 7° lugar com 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 46 gols marcados e 39 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Sporting x Estoril: prováveis escalações

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araújo; Morita, Hjulmand; Catamo, Trincão, L. Guilherme; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Estoril: Robles; Ferro, Bacher, A. Tsoungui; Sánchez, Orellana, J. Holsgrove, Costa; Carvalho, Marqués, Begraoui. Técnico: Ian Cathro.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Estoril

Campeonato Português

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 17h45