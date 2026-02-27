Levante x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) por La Liga

Levante x Alavés disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 26° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Levante x Alavés ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Levante está na vice-lanterna de La Liga e acumula 4 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 26 gols marcados e 44 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 derrotas pelo Campeonato Espanhol.

Já o Alavés ocupa a 14° posição e soma 7 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 23 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Levante x Alavés: prováveis escalações

Levante: Mathew Ryan, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Adrián de la Fuente, Manu Sánchez, Oriol Rey, Víctor García, Carlos Álvarez, Jon Olasagasti, Kareem Tunde, Iván Romero

Alavés: Antonio Sivera, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enríquez, Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carles Aleñà, Toni Martínez, Lucas Boyé

FICHA TÉCNICA

Levante x Alavés

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 17h