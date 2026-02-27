Wolves x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/02) pela Premier League Wolverhampton e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 27.02.26 16h00 Aston Villa soma 41 pontos a mais que Wolverhampton na Premier League (X/ @AVFCOfficial) Wolverhampton x Aston Villa disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 28° rodada da Premier League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Wolves x Aston Villa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Wolverhampton é o lanterna na Premier League e acumula 1 vitória, 7 empates, 20 derrotas, 18 gols marcados e 51 gols sofridos. Sua única vitória ocorreu há 8 rodadas do Campeonato Inglês. Já Aston Villa está em 3° lugar com 15 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 38 gols marcados e 28 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira Levante x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) por La Liga Levante e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Wolves x Aston Villa: prováveis escalações Wolverhampton: José Sá, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci, Jackson Tchatchoua, Jean-Ricner Bellegarde, André, Hugo Bueno, Adam Armstrong, Tolu Arokodare, Mateus Mané. Técnico: Rob Edwards. Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Douglas Luiz, Amadou Onana, Leon Bailey, Morgan Rogers, Emiliano Buendía, Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery. FICHA TÉCNICA Wolverhampton x Aston Villa Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Wolverhampton Aston Villa Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Amistoso Feminino Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (27/02) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Costa Rica; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.02.26 20h00 Cariocão Volta Redonda x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 27.02.26 19h00 Futebol Detran monta esquema especial de trânsito para Remo x Paysandu no Mangueirão Operação integrada envolve Detran, Polícia Rodoviária e Segmob para garantir fluidez e segurança no entorno do estádio 27.02.26 17h15 Campeonato Português Sporting x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Sporting e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 27.02.26 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34