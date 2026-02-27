Wolves x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/02) pela Premier League

Wolverhampton x Aston Villa disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 28° rodada da Premier League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wolves x Aston Villa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Wolverhampton é o lanterna na Premier League e acumula 1 vitória, 7 empates, 20 derrotas, 18 gols marcados e 51 gols sofridos. Sua única vitória ocorreu há 8 rodadas do Campeonato Inglês.

Já Aston Villa está em 3° lugar com 15 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 38 gols marcados e 28 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Wolves x Aston Villa: prováveis escalações

Wolverhampton: José Sá, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci, Jackson Tchatchoua, Jean-Ricner Bellegarde, André, Hugo Bueno, Adam Armstrong, Tolu Arokodare, Mateus Mané. Técnico: Rob Edwards.

Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Douglas Luiz, Amadou Onana, Leon Bailey, Morgan Rogers, Emiliano Buendía, Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

FICHA TÉCNICA

Wolverhampton x Aston Villa

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 17h