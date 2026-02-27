Filipe Luís diz que Flamengo 'fez grande jogo' com o Lanús e é xingado: 'Vai tomar no c...'

Filipe Luís parece não ter aprendido que no futebol brasileiro apenas vitórias e conquistas valem. Após a derrota para o Lanús (levou a virada, por 3 a 2, na prorrogação, em um Maracanã lotado) e a consequente perda do título da Recopa Sul-Americana, o treinador preferiu exaltar que sua equipe "fez um grande jogo" em dia no qual acabou pela primeira vez em casa recebendo muitos xingamentos da revoltada torcida rubro-negra.

Questionado sobre a segunda taça perdida no ano - já tinha caído na Supercopa Rei com 2 a 0 para o Corinthians em Brasília -, Filipe Luís parecia ainda não saber da dimensão das perdas. E adotou um discurso que revoltou os flamenguistas.

"Acho que fizemos um grande jogo", iniciou sua análise. "Cometemos um erro que nos custou um gol (bola recuada errada e escorregão de Rossi), o adversário praticamente não passou do meio-campo e foi assim até quase acabar a prorrogação, quando fizeram um gol de cabeça, já com nosso time exposto", continuou.

Filipe Luís se esqueceu que os argentinos vieram ao Brasil com vantagem de 1 a 0 e, depois de novamente se colocar na frente do placar, precisavam apenas administrar a vantagem. Depois do 1 a 1 no intervalo, Jorginho virou, mas na prorrogação os adversários empataram e, novamente, ficaram com a taça na mão, sem precisar abrir a defesa.

"Minha avaliação é que a gente foi muito superior. Mas como não ganhamos, essas palavras vão soar mal", se defendeu o comandante flamenguista. Elogiou, ainda, seus jogadores. "Senti que os jogadores deram tudo em campo. Mas no futebol, os resultados a gente não se controla", lamentou.

A justifica não condiz quando os números da partida são analisados, pois o time chutou sete vezes no gol, apenas um a mais que o Lanús. A superioridade veio apenas na posse de bola, com 77% a 23%. Mas os chutes no alvo foram iguais, por exemplo, com quatro, sendo três gols dos argentinos.

Filipe Luís, por fim, admitiu que o time não vive seu melhor momento, deixou claro que não sabe quando vai voltar a performar, evitou avaliar o seu trabalho - apenas disse que o time tem sua cara - e parabenizou o Lanús.

A torcida, além de xingar o treinador ainda no estádio, com coro de "Ei, Filipe, vai tomar no c...', invadiu as redes sociais para cobrar uma reação da diretoria, dizendo que o ciclo de Filipe Luís chegou ao fim e que ele já não consegue mais fazer o Flamengo jogar bola. O time já havia sido vaiado no primeiro jogo das semifinais do Carioca, diante do Madureira, no domingo.