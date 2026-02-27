Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Detran monta esquema especial de trânsito para Remo x Paysandu no Mangueirão

Operação integrada envolve Detran, Polícia Rodoviária e Segmob para garantir fluidez e segurança no entorno do estádio

O Liberal
fonte

Os torcedores de Remo e Paysandu terão esquema especial para chegar ao Mangueirão. (Cristino Martins / O Liberal)

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) definiu um esquema especial de mobilidade para o clássico entre Remo e Paysandu, no próximo domingo (1º), no Mangueirão. A operação será realizada de forma integrada com a Polícia Rodoviária e a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segmob) de Belém, com foco na organização do tráfego e na segurança viária.

Segundo a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, a ação tem como objetivo assegurar deslocamento seguro ao público. “Estamos atuando de forma integrada com os demais órgãos para orientar condutores e pedestres, assegurando mobilidade com segurança em um evento de grande público”, afirmou.

O coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, informou que equipes de fiscalização e educação para o trânsito estarão posicionadas nos principais acessos ao estádio. “Nossa prioridade é garantir a fluidez nas vias e reduzir riscos de sinistros, com orientação permanente aos condutores e intervenções rápidas sempre que necessário”, destacou.

VEJA MAIS

image Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes
Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão

image Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra'
Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026

image Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu
Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense

O órgão orienta que os torcedores saiam com antecedência, respeitem a sinalização e sigam as orientações dos agentes para evitar congestionamentos.

Mudanças no trânsito

– Na Avenida Augusto Montenegro, a pista do BRT poderá ser utilizada com orientação dos agentes. A entrada pela Alameda do Ginásio Mangueirinho estará liberada;

– No sentido Entroncamento–Icoaraci, os condutores devem permanecer na faixa da direita e, após o semáforo da Alameda Mangueirinho, poderão acessar a pista do BRT para chegar ao estacionamento Lado A;

– No sentido Icoaraci–Entroncamento, haverá acesso aos três portões do Lado A;

– Na Avenida Transmangueirão, o trecho entre a Avenida Centenário e o Portão F funcionará em sentido único. Do Portão F até a Avenida Augusto Montenegro, o fluxo será em sentido duplo, com acesso exclusivo para veículos de passeio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

re-pa do parazão

mangueirão

detran pa

futebol paraense

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Detran monta esquema especial de trânsito para Remo x Paysandu no Mangueirão

Operação integrada envolve Detran, Polícia Rodoviária e Segmob para garantir fluidez e segurança no entorno do estádio

27.02.26 17h15

Campeonato Português

Sporting x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Sporting e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

27.02.26 16h45

Campeonato Espanhol

Levante x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) por La Liga

Levante e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

27.02.26 16h00

Campeonato Inglês

Wolves x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/02) pela Premier League

Wolverhampton e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

27.02.26 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.02.26 7h00

futebol

Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu

Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense

27.02.26 11h27

futebol

Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes

Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão

27.02.26 10h08

futebol

Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão

Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo

27.02.26 9h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda