Detran monta esquema especial de trânsito para Remo x Paysandu no Mangueirão

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) definiu um esquema especial de mobilidade para o clássico entre Remo e Paysandu, no próximo domingo (1º), no Mangueirão. A operação será realizada de forma integrada com a Polícia Rodoviária e a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segmob) de Belém, com foco na organização do tráfego e na segurança viária.

Segundo a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, a ação tem como objetivo assegurar deslocamento seguro ao público. “Estamos atuando de forma integrada com os demais órgãos para orientar condutores e pedestres, assegurando mobilidade com segurança em um evento de grande público”, afirmou.

O coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, informou que equipes de fiscalização e educação para o trânsito estarão posicionadas nos principais acessos ao estádio. “Nossa prioridade é garantir a fluidez nas vias e reduzir riscos de sinistros, com orientação permanente aos condutores e intervenções rápidas sempre que necessário”, destacou.

O órgão orienta que os torcedores saiam com antecedência, respeitem a sinalização e sigam as orientações dos agentes para evitar congestionamentos.

Mudanças no trânsito

– Na Avenida Augusto Montenegro, a pista do BRT poderá ser utilizada com orientação dos agentes. A entrada pela Alameda do Ginásio Mangueirinho estará liberada;

– No sentido Entroncamento–Icoaraci, os condutores devem permanecer na faixa da direita e, após o semáforo da Alameda Mangueirinho, poderão acessar a pista do BRT para chegar ao estacionamento Lado A;

– No sentido Icoaraci–Entroncamento, haverá acesso aos três portões do Lado A;

– Na Avenida Transmangueirão, o trecho entre a Avenida Centenário e o Portão F funcionará em sentido único. Do Portão F até a Avenida Augusto Montenegro, o fluxo será em sentido duplo, com acesso exclusivo para veículos de passeio.