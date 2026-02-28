Capa Jornal Amazônia
Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes

Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027

Fábio Will
fonte

Castanhal x Águia duelam por uma das vagas na decisão (Julison Melo / ASCOM CEC)

O Parazão está nas finais e a Copa Grão-Pará também chega nos seus capítulos finais. A competição está na semifinal e terá duas partidas neste sábado (28), com Cametá x Capitão Poço e Castanhal x águia de Marabá. Quem vencer avança para a grande decisão.

A primeira semifinal da Copa Grão-Pará será entre Cametá x Capitão Poço, que duelam às 16h, no Parque do Bacurau, na cidade de Cametá (PA). O Mapará Elétrico decide em casa por ter feito a melhor campanha nas fases anteriores do Parazão. A equipe comandada pelo técnico Rogerinho Gameleira chega às semifinais, após ser eliminada pelo Remo na semifinal do Parazão. Já o Capitão Poço eliminou a Tuna Luso Brasileira na fase anterior e se credenciou para o confronto.

Na outra parte do chaveamento estão Castanhal x Águia de Marabá. O Confronto será no Estádio Maximino Porpino, na cidade de Castanhal (PA). O Jappim chega embalado após classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, ao vencer o Guarani-SP, nos pênaltis, na última quarta-feira (25). O mesmo ocorre com o Águia, que derrotou o Independência-AC, no meio de semana e também avançou na competição nacional. Nas duas semifinais, quem vencer garante vaga na final da Copa Grão-Pará. Em caso de empate, as vagas serão decididas nas cobranças de pênaltis.

Copa Grão-Pará

A competição está na terceira edição e é composta por times que foram eliminados nas quartas e semifinais do Campeonato Paraense. A Copa Grão-Pará foi criada para manter uma sequência de partidas dessas equipes, obtendo receita através das rendas dos jogos, além de premiar o campeão com uma vaga na Copa do Brasil de 2027. A Copa Grão-Pará já teve a Tuna Luso Brasileira como campeã em 2024 e o Águia de Marabá, em 2025.

