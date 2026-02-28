Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 Fábio Will 28.02.26 8h00 Castanhal x Águia duelam por uma das vagas na decisão (Julison Melo / ASCOM CEC) O Parazão está nas finais e a Copa Grão-Pará também chega nos seus capítulos finais. A competição está na semifinal e terá duas partidas neste sábado (28), com Cametá x Capitão Poço e Castanhal x águia de Marabá. Quem vencer avança para a grande decisão. A primeira semifinal da Copa Grão-Pará será entre Cametá x Capitão Poço, que duelam às 16h, no Parque do Bacurau, na cidade de Cametá (PA). O Mapará Elétrico decide em casa por ter feito a melhor campanha nas fases anteriores do Parazão. A equipe comandada pelo técnico Rogerinho Gameleira chega às semifinais, após ser eliminada pelo Remo na semifinal do Parazão. Já o Capitão Poço eliminou a Tuna Luso Brasileira na fase anterior e se credenciou para o confronto. VEJA MAIS Águia e Capitão Poço avançam na Copa Grão-Pará; Cametá e Castanhal entram na disputa Equipes venceram no último domingo e vão encarar o Mapará Elétrico e o Japiim na próxima fase do torneio FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão Na outra parte do chaveamento estão Castanhal x Águia de Marabá. O Confronto será no Estádio Maximino Porpino, na cidade de Castanhal (PA). O Jappim chega embalado após classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, ao vencer o Guarani-SP, nos pênaltis, na última quarta-feira (25). O mesmo ocorre com o Águia, que derrotou o Independência-AC, no meio de semana e também avançou na competição nacional. Nas duas semifinais, quem vencer garante vaga na final da Copa Grão-Pará. Em caso de empate, as vagas serão decididas nas cobranças de pênaltis. Copa Grão-Pará A competição está na terceira edição e é composta por times que foram eliminados nas quartas e semifinais do Campeonato Paraense. A Copa Grão-Pará foi criada para manter uma sequência de partidas dessas equipes, obtendo receita através das rendas dos jogos, além de premiar o campeão com uma vaga na Copa do Brasil de 2027. A Copa Grão-Pará já teve a Tuna Luso Brasileira como campeã em 2024 e o Águia de Marabá, em 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa grão-pará castanhal x águia cametá x capitão poço futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Novorizontino x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.02.26 19h30 Cariocão Botafogo x Boavista: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/02) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Boavista jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.02.26 18h30 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (28/02) pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro e Pouso Alegre jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.02.26 17h00 Campeonato Alemão Borussia x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.02.26 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47