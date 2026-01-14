FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão O Liberal 14.01.26 12h27 Ação terá mensagens nos estádios e transmissão durante a parada técnica (Divulgação / FPF) A Federação Paraense de Futebol (FPF) vai lançar, no próximo domingo (18), durante a final da Supercopa Grão-Pará, entre Remo e Águia de Marabá, a iniciativa Parada pelo Clima. A ação faz parte de uma parceria com o Terra FC e visa chamar a atenção do público para o aumento da temperatura global. A iniciativa ocorrerá durante a tradicional parada técnica de hidratação, adotada nos jogos nos últimos anos por conta do calor e do desgaste físico. O momento será rebatizado de “Parada pelo Clima”, e tanto o público no estádio quanto os telespectadores terão acesso a uma mensagem sobre a relação entre calor extremo, mudanças climáticas e esporte. O presidente da FPF e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, destacou a importância da ação e de aliar o futebol à causa ambiental. VEJA MAIS Como o Remo prepara jogadores de fora para 'sobreviver' ao clima da Amazônia Chuvas, calor extremo e umidade exigem protocolos especiais e atrasam a adaptação de quem chega de fora Treinar no calor faz mal? Veja dicas de segurança para atletas Exercícios durante altas temperaturas exigem atenção; confira orientações para evitar mal-estar e lesões Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará “O futebol paraense sempre teve uma relação muito próxima com o seu território, com o clima e com as pessoas. A Parada pelo Clima é uma ação pioneira que reforça o papel da Federação Paraense de Futebol como agente de inovação e responsabilidade dentro e fora de campo”, declarou o presidente. O Terra F.C. é uma iniciativa que promove ações relacionadas ao clima no futebol. Laura Moraes, diretora da iniciativa, também reforçou a importância de dar visibilidade para o tema. Ela destacou que a ação, mesmo que pareça simples, pode fazer diferença. “Ao dar nome a essa pausa, o futebol paraense abre espaço para conversar com as torcidas de forma simples e sem tabu sobre mudanças climáticas. O Terra F.C. é uma iniciativa que promove ações relacionadas ao clima no futebol. Laura Moraes, diretora da iniciativa, também reforçou a importância de dar visibilidade para o tema. Ela destacou que a ação, mesmo que pareça simples, pode fazer diferença. "Ao dar nome a essa pausa, o futebol paraense abre espaço para conversar com as torcidas de forma simples e sem tabu sobre mudanças climáticas. Isso envolve a saúde dos atletas, a experiência dos torcedores, os horários de treinos e partidas e está diretamente ligado ao futuro do esporte", apontou a diretora. A ação terá início na Supercopa Grão-Pará e será estendida ao Campeonato Paraense, que começa no próximo dia 24 de janeiro. No estadual, a iniciativa contará com ativações nos estádios e integração com a comunicação do campeonato. 