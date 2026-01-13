Treinar no calor faz mal? Veja dicas de segurança para atletas

O aumento de praticantes de corrida, musculação e ciclismo em Belém tem chamado atenção, mas o calor intenso pode ser um obstáculo maior que a própria fadiga. Embora a prática de exercícios físicos seja essencial para o fortalecimento muscular, ósseo e cardiovascular, além de ajudar no controle da ansiedade e depressão, especialistas alertam que treinar sob altas temperaturas exige cuidados específicos.

Sintomas como tontura, dor de cabeça, fraqueza excessiva, náuseas e visão turva indicam que o exercício deve ser interrompido imediatamente. Segundo educadores físicos, ignorar esses sinais pode evoluir rapidamente para quadros mais graves, como exaustão térmica ou desmaios.

Como agir diante do mal-estar

Ao sentir qualquer mal-estar causado pelo calor, é recomendado:

Interromper o exercício imediatamente;

Buscar local ventilado ou sombreado;

Sentar-se com as pernas elevadas;

Hidratar-se com água ou soro eletrolítico;

Aplicar compressas frias ou jogar água no corpo.

Se não houver melhora em 15 minutos, o atendimento médico deve ser procurado. Em casos de perda de consciência, é fundamental acionar o SAMU imediatamente.

Dicas para manter a prática segura

Para continuar treinando sem riscos, especialistas indicam:

Evitar exercícios ao ar livre entre 8h e 18h;

Usar roupas leves, claras e que favoreçam ventilação;

Reduzir cargas e intensidade conforme a temperatura;

Adaptar treinos para horários mais frescos ou ambientes climatizados.

O exercício físico regular aliado a uma alimentação equilibrada, rica em cálcio, e à exposição solar, é essencial para a saúde óssea. A prevenção de doenças músculo-esqueléticas deve começar na infância, mas também é indicada para adolescentes, adultos e idosos.

Mesmo pessoas com doenças ortopédicas podem praticar atividades físicas, desde que supervisionadas por profissionais de educação física, médicos e equipe multidisciplinar, incluindo nutricionistas e fisioterapeutas.

Cuidados diários para proteger ossos e articulações

Além da atividade física, pequenas ações no cotidiano ajudam na saúde dos ossos e articulações:

Evitar ficar sentado por longos períodos;

Manter joelhos dobrados a 90 graus ao sentar;

Usar cadeiras com apoio correto para as costas;

Erguer pesos de forma adequada para evitar desgaste prematuro da cartilagem e lesões ortopédicas.

Seguindo essas orientações, é possível manter a prática esportiva segura e eficiente, mesmo em dias de calor intenso, garantindo saúde integral, prevenção de lesões e fortalecimento do sistema esquelético.