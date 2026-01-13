Treinar no calor faz mal? Veja dicas de segurança para atletas
Exercícios durante altas temperaturas exigem atenção; confira orientações para evitar mal-estar e lesões
O aumento de praticantes de corrida, musculação e ciclismo em Belém tem chamado atenção, mas o calor intenso pode ser um obstáculo maior que a própria fadiga. Embora a prática de exercícios físicos seja essencial para o fortalecimento muscular, ósseo e cardiovascular, além de ajudar no controle da ansiedade e depressão, especialistas alertam que treinar sob altas temperaturas exige cuidados específicos.
Sintomas como tontura, dor de cabeça, fraqueza excessiva, náuseas e visão turva indicam que o exercício deve ser interrompido imediatamente. Segundo educadores físicos, ignorar esses sinais pode evoluir rapidamente para quadros mais graves, como exaustão térmica ou desmaios.
Como agir diante do mal-estar
Ao sentir qualquer mal-estar causado pelo calor, é recomendado:
- Interromper o exercício imediatamente;
- Buscar local ventilado ou sombreado;
- Sentar-se com as pernas elevadas;
- Hidratar-se com água ou soro eletrolítico;
- Aplicar compressas frias ou jogar água no corpo.
Se não houver melhora em 15 minutos, o atendimento médico deve ser procurado. Em casos de perda de consciência, é fundamental acionar o SAMU imediatamente.
Dicas para manter a prática segura
Para continuar treinando sem riscos, especialistas indicam:
- Evitar exercícios ao ar livre entre 8h e 18h;
- Usar roupas leves, claras e que favoreçam ventilação;
- Reduzir cargas e intensidade conforme a temperatura;
- Adaptar treinos para horários mais frescos ou ambientes climatizados.
O exercício físico regular aliado a uma alimentação equilibrada, rica em cálcio, e à exposição solar, é essencial para a saúde óssea. A prevenção de doenças músculo-esqueléticas deve começar na infância, mas também é indicada para adolescentes, adultos e idosos.
Mesmo pessoas com doenças ortopédicas podem praticar atividades físicas, desde que supervisionadas por profissionais de educação física, médicos e equipe multidisciplinar, incluindo nutricionistas e fisioterapeutas.
Cuidados diários para proteger ossos e articulações
Além da atividade física, pequenas ações no cotidiano ajudam na saúde dos ossos e articulações:
- Evitar ficar sentado por longos períodos;
- Manter joelhos dobrados a 90 graus ao sentar;
- Usar cadeiras com apoio correto para as costas;
- Erguer pesos de forma adequada para evitar desgaste prematuro da cartilagem e lesões ortopédicas.
Seguindo essas orientações, é possível manter a prática esportiva segura e eficiente, mesmo em dias de calor intenso, garantindo saúde integral, prevenção de lesões e fortalecimento do sistema esquelético.
