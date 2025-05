Fazer sexo ajuda a emagrecer? Estudo aponta quantas calorias são perdidas na relação

Encaixar uma atividade física na rotina nem sempre é fácil. Por conta disso, é preciso esforço para gastar as calorias adquiridas no dia. Adotar uma vida saudável pode ser mais fácil do que se imagina, já que um estudo comprovou que fazer sexo pode ser uma opção prazerosa.

Pesquisadores americanos publicaram um artigo na revista científica Jamal Internal Medicine, em 1984, e já demonstravam preocupação com a prática. Recentemente, um novo estudo foi realizado por cientistas da Universidade do Quebec, em Montreal, no Canadá. A principal pergunta do trabalho foi: "Quantas calorias se queima fazendo sexo?".

VEJA MAIS

No primeiro estudo, especialistas acompanharam 10 homens saudáveis e chegaram a conclusão que fazer sexo equivaleria a exercícios leves a moderados. Já o mais novo estudo analisou 21 casais heterossexuais, com idade média de 22,6 anos.

Como o estudo foi realizado?

Todos os 42 voluntários completaram uma sessão com diferentes exercícios físicos.

Caminhada: cinco minutos;

Corrida: 30 minutos com 65% da frequência cardíaca máxima (atividade moderada);

Desaquecimento: por cinco minutos.

Esse procedimento tinha como objetivo comparar o gasto nas atividades com a relação sexual.

Como eles fizeram para monitorar o sexo?

O início foi considerado nas preliminares. O fim era determinado por cada casal, dependendo deles falarem que acabou. Importante dizer que era necessário que a relação tivesse pelo menos um orgasmo. Independente se do homem ou da mulher.

Eles foram acompanhados por um mês e orientados a fazerem sexo uma vez por semana em suas casas. Assim, daria um total de quatro relações por mês. O gasto de energia era monitorado por meio de uma braçadeira portátil chamada SenseWear.

Os pesquisadores orientaram os casais para não usarem nenhuma droga ou álcool. Além disso, não era permitido realizar fetiches, nem usar brinquedos sexuais ou fazer atividades fora do "normal".

O exercício na esteira também foi monitorado da mesma forma.

Qual foi o resultado da pesquisa para homens e mulheres?

Os cientistas observaram que as relações sexuais com média de duração de 24,7 minutos os participantes queimavam cerca de 85 calorias ou 3,6 Kcal/minuto.

Homens apresentaram queima de 101 calorias ou 4,2 Kcal/minuto;

Mulheres queimaram cerca de 69 calorias ou 3,1 Kcal/minuto.

Assim, fazer sexo é o equivalente a realizar uma atividade física moderada, de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva.

Apesar disso, esses valores não podem substituir o exercício cardiovascular na academia. “O gasto de energia e a intensidade durante a sessão de exercícios de 30 minutos nos homens foi de 276 kcal ou 9,2 kcal/min, e nas mulheres foi de 213 kcal ou 7,1 kcal/min. Tanto o gasto de energia quanto a intensidade foram significativamente maiores durante a sessão de 30 minutos de exercícios do que durante a atividade sexual”, apontaram os especialistas do trabalho.

Vale dizer que os participantes da pesquisa realizaram suas atividades sexuais em média por 20 minutos, enquanto a média da duração das pessoas em geral é de 5,4 minutos, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)