Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará Tainá Cavalcante 11.01.26 0h04 Os torcedores que desejam garantir presença na grande final da Supercopa Grão Pará já podem comprar seus ingressos! O jogo do Remo x Águia de Marabá ocorre no próximo dia 18, no estádio do Mangueirão, e a abertura das vendas foi anunciada neste sábado (10) pela Federação Paraense de Futebol (FPF). A partida, marcada para iniciar no domingo (18) às 17h, abre a temporada de decisões de 2026. Os ingressos podem ser comprados online pelo tickzi.com.br ou nas lojas oficiais do Clube do Remo (sede social, IT Center, Baenão e nos shoppings Boulevard, Castanheira, Metrópole, Parque Shopping e Pátio Belém). Valores Clube do Remo - LADO A Arquibancada: R$ 33 Cadeira: R$ 66 Águia de Marabá - LADO B Ingresso: R$ 33 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 REFORÇO Patrick de Paula se incomoda com pergunta sobre reencontrar futebol no Remo:'Não desaprendi a jogar' Questionado se a ida ao Leão seria uma tentativa de “reencontrar” o futebol que o projetou nacionalmente, o jogador foi direto e demonstrou certo incômodo com a abordagem 09.01.26 19h56 REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31