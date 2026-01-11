Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados

Os torcedores que desejam garantir presença na grande final da Supercopa Grão Pará já podem comprar seus ingressos! O jogo do Remo x Águia de Marabá ocorre no próximo dia 18, no estádio do Mangueirão, e a abertura das vendas foi anunciada neste sábado (10) pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

A partida, marcada para iniciar no domingo (18) às 17h, abre a temporada de decisões de 2026.

Os ingressos podem ser comprados online pelo tickzi.com.br ou nas lojas oficiais do Clube do Remo (sede social, IT Center, Baenão e nos shoppings Boulevard, Castanheira, Metrópole, Parque Shopping e Pátio Belém).

Valores

Clube do Remo - LADO A

Arquibancada: R$ 33

Cadeira: R$ 66

Águia de Marabá - LADO B

Ingresso: R$ 33