Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra

Com a grande movimentação de torcedores e a alta demanda por camisas, bonés, bebidas e outros itens festivos, vendedores informais aproveitam o período de Re-Pa para tentar aumentar a renda. E, nessa disputa por atenção e clientes, a criatividade faz a diferença. A vendedora Liliane Soares, de 45 anos, decidiu inovar: foi trabalhar fantasiada, chamando a atenção de quem passava em frente ao Mangueirão.

Mãe de cinco filhos, ela empurrava o carrinho de bebidas vestida da cabeça aos pés com adereços do clássico, ao lado da filha, Larissa Soares.

“Todo mundo ganha aqui. Tanto o churrasqueiro quanto o cervejeiro. É bom [o clássico] porque a gente consegue uma renda a mais. A minha filha fica aqui fora e eu vou lá para dentro vendendo. Acho que todo mundo espera esse Re-Pa, são os dois lados que ganham”, afirmou a ambulante.

VEJA MAIS

O duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense. A bola rola a partir das 17h, no Mangueirão.