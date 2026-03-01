Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense Fábio Will e Aila Beatriz Inete 01.03.26 15h12 Vendedora divide o trabalho com a filha (Fábio Will / O Liberal) Com a grande movimentação de torcedores e a alta demanda por camisas, bonés, bebidas e outros itens festivos, vendedores informais aproveitam o período de Re-Pa para tentar aumentar a renda. E, nessa disputa por atenção e clientes, a criatividade faz a diferença. A vendedora Liliane Soares, de 45 anos, decidiu inovar: foi trabalhar fantasiada, chamando a atenção de quem passava em frente ao Mangueirão. Mãe de cinco filhos, ela empurrava o carrinho de bebidas vestida da cabeça aos pés com adereços do clássico, ao lado da filha, Larissa Soares. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Todo mundo ganha aqui. Tanto o churrasqueiro quanto o cervejeiro. É bom [o clássico] porque a gente consegue uma renda a mais. A minha filha fica aqui fora e eu vou lá para dentro vendendo. Acho que todo mundo espera esse Re-Pa, são os dois lados que ganham”, afirmou a ambulante. VEJA MAIS Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h O duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense. A bola rola a partir das 17h, no Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes re-pa remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' 01.03.26 8h00 CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 2 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 3 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 4 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção'