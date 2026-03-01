Com força máxima, Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa de ida da final do Parazão; confira Times entram em campo às 17h O Liberal 01.03.26 16h13 Com força máxima, Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa de ida da final do Parazão 2026. Confira as escalações: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Carioca Fluminense x Vasco da Gama jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 17h00 Campeonato Mineiro América x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Mineiro América MG e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 17h00 Campeonato Gaúcho Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Gaúcho hoje (01) Grêmio e Internacional jogam pela final do Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 17h00 Futebol Resenha de Re-Pa: torcedores confraternizam no estacionamento do Mangueirão Em dia de festa para o futebol paraense, amigos se reúnem para aquela resenha tradicional pré-clássico 01.03.26 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00