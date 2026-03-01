Capa Jornal Amazônia
Resenha de Re-Pa: torcedores confraternizam no estacionamento do Mangueirão

Em dia de festa para o futebol paraense, amigos se reúnem para aquela resenha tradicional pré-clássico

Dá esquerda para direita: Pietro, Raphael e Alex, às vésperas do clássico. (Fábio Will / O Liberal)

O Re-Pa é acima de tudo respeito e confraternização. Os amigos bicolores Petro Araújo e Alex Garcia, junto com o remista Raphael Silva, se reúnem nos clássicos para resenhar no estacionamento do Colosso do Bengui.

Por todo estacionamento do estádio, é possível ver inúmeros grupos de torcedores "misturados", provando que a festa do futebol paraense, acima de tudo, é movida por respeito e amizade. 

Se no estádio o clima é de descontração e zueira, nos grupos de torcedores no whatsapp o clima é de encarnação e dê muita provocação, com cada um defendendo suas teorias antes do clássico Rei da Amazônia.

Remo e Paysandu jogam logo mais, às 17 horas, no primeiro confronto pela final do Campeonato Paraense. Acompanhe as emoções da partida na transmissão Lance a Lance de O Liberal, clicando aqui. 

Palavras-chave

futebol

re-pa

final do parazão

futebol paraense

jornal amazônia
