Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda

O clássico Re-Pa mexe com toda a cidade e também impulsiona a economia no mercado informal. Neste domingo (1º), Remo e Paysandu disputam o primeiro duelo da grande final do Campeonato Paraense, no Mangueirão. Com a expectativa de casa cheia, muitos ambulantes aproveitam a intensa movimentação de torcedores para aumentar as vendas.

Um desses trabalhadores é o vendedor de bonés Reginaldo Cardoso, de 67 anos. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, ele falou sobre a expectativa para mais um capítulo do clássico entre os gigantes da Amazônia e destacou a importância da partida para reforçar a renda.

“O Re-Pa é primordial, porque envolve os dois clubes de Belém. As duas torcidas consomem. Eu vendo em torno de 40 a 50 bonés por clássico”, afirmou.

Morador do distrito de Outeiro, seu Reginaldo criou um casal de filhos com a renda obtida na comercialização de produtos de Remo e Paysandu.

Os preços variam entre R$ 20 e R$ 40. Entre os modelos mais procurados estão os tradicionais e também o famoso “pescador”, bastante buscado pelo público feminino, além de jovens e crianças.