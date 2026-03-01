Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense Fábio Will e Aila Beatriz Inete 01.03.26 14h46 Vendedor é Outeiro e vem para Belém para o clássico (Fábio Will / O Liberal) O clássico Re-Pa mexe com toda a cidade e também impulsiona a economia no mercado informal. Neste domingo (1º), Remo e Paysandu disputam o primeiro duelo da grande final do Campeonato Paraense, no Mangueirão. Com a expectativa de casa cheia, muitos ambulantes aproveitam a intensa movimentação de torcedores para aumentar as vendas. Um desses trabalhadores é o vendedor de bonés Reginaldo Cardoso, de 67 anos. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, ele falou sobre a expectativa para mais um capítulo do clássico entre os gigantes da Amazônia e destacou a importância da partida para reforçar a renda. “O Re-Pa é primordial, porque envolve os dois clubes de Belém. As duas torcidas consomem. Eu vendo em torno de 40 a 50 bonés por clássico”, afirmou. Morador do distrito de Outeiro, seu Reginaldo criou um casal de filhos com a renda obtida na comercialização de produtos de Remo e Paysandu. VEJA MAIS Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor Os preços variam entre R$ 20 e R$ 40. Entre os modelos mais procurados estão os tradicionais e também o famoso “pescador”, bastante buscado pelo público feminino, além de jovens e crianças. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes re-pa remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' 01.03.26 8h00 CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 2 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 3 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 4 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção'