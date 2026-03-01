Capa Jornal Amazônia
Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda

Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense

Fábio Will e Aila Beatriz Inete
fonte

Vendedor é Outeiro e vem para Belém para o clássico (Fábio Will / O Liberal)

O clássico Re-Pa mexe com toda a cidade e também impulsiona a economia no mercado informal. Neste domingo (1º), Remo e Paysandu disputam o primeiro duelo da grande final do Campeonato Paraense, no Mangueirão. Com a expectativa de casa cheia, muitos ambulantes aproveitam a intensa movimentação de torcedores para aumentar as vendas.

Um desses trabalhadores é o vendedor de bonés Reginaldo Cardoso, de 67 anos. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, ele falou sobre a expectativa para mais um capítulo do clássico entre os gigantes da Amazônia e destacou a importância da partida para reforçar a renda.

“O Re-Pa é primordial, porque envolve os dois clubes de Belém. As duas torcidas consomem. Eu vendo em torno de 40 a 50 bonés por clássico”, afirmou.

Morador do distrito de Outeiro, seu Reginaldo criou um casal de filhos com a renda obtida na comercialização de produtos de Remo e Paysandu.

Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida
Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção'

Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo
Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor

Os preços variam entre R$ 20 e R$ 40. Entre os modelos mais procurados estão os tradicionais e também o famoso “pescador”, bastante buscado pelo público feminino, além de jovens e crianças.

