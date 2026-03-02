Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon O Liberal 02.03.26 8h58 Jogador seguirá em repouso em casa (Ascom / Paysandu) O Paysandu informou que o atacante Kleiton Pego já recebeu alta do hospital após sofrer uma concussão cerebral no último Re-Pa, disputado no domingo (1º), no Mangueirão. Durante o jogo, válido pelo primeiro duelo da final do Campeonato Paraense, o atleta bicolor se chocou com um jogador do Remo e precisou de atendimento médico. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o clube bicolor, a alta médica ocorreu horas depois do final do jogo. O jogador passou por avaliação, fez exames e não foi identificada nenhuma "alteração clínica". Com isso, Kleiton foi liberado e seguirá se recuperando em casa. "O jogador encontra-se estável, consciente, orientado e em boas condições gerais de saúde. Ele já recebeu alta hospitalar e seguirá em repouso domiciliar, conforme orientação médica, com reavaliação clínica programada nas próximas 24 horas e acompanhamento do Departamento de Saúde do clube, a fim de verificar a evolução do quadro", detalhou o Paysandu. VEJA MAIS Júnior Rocha fala em maturidade do Paysandu após vitória: 'Passo importante, mas nada decidido' O treinador falou em disciplina tática, entrega do elenco e pés no chão após o resultado que coloca o Papão muito perto do título estadual Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo Susto Kleiton Pego foi atingido por Marllon no rosto durante uma disputa de bola, por volta dos 46 minutos do primeiro tempo, quando o Paysandu vencia o jogo por 2 a 0. O atacante caiu, aparentemente desacordado, no gramado e imediatamente recebeu atendimento médico em campo. A ambulância foi acionada e entrou no gramado para socorrer o jogador, que foi encaminhado imediatamente para o hospital. Passado o susto, Kleiton será acompanhado de perto pela equipe médica do Papão e só poderá voltar a jogar daqui a cinco dias. Ou seja, se ele não tiver nenhuma alteração clínica no decorrer da semana e for aprovado pela comissão médica, estará apto para o jogo de volta da final do Parazão, contra o Remo. O duelo está marcado para o próximo domingo (8), também no Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Atualização Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon 02.03.26 8h58 Futebol Júnior Rocha fala em maturidade do Paysandu após vitória: 'Passo importante, mas nada decidido' O treinador falou em disciplina tática, entrega do elenco e pés no chão após o resultado que coloca o Papão muito perto do título estadual 01.03.26 20h25 VEJA O VÍDEO! Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo 01.03.26 18h04 Futebol Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo 01.03.26 17h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.03.26 7h00 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02