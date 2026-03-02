Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa

O Paysandu informou que o atacante Kleiton Pego já recebeu alta do hospital após sofrer uma concussão cerebral no último Re-Pa, disputado no domingo (1º), no Mangueirão. Durante o jogo, válido pelo primeiro duelo da final do Campeonato Paraense, o atleta bicolor se chocou com um jogador do Remo e precisou de atendimento médico.

Segundo o clube bicolor, a alta médica ocorreu horas depois do final do jogo. O jogador passou por avaliação, fez exames e não foi identificada nenhuma "alteração clínica". Com isso, Kleiton foi liberado e seguirá se recuperando em casa.

"O jogador encontra-se estável, consciente, orientado e em boas condições gerais de saúde. Ele já recebeu alta hospitalar e seguirá em repouso domiciliar, conforme orientação médica, com reavaliação clínica programada nas próximas 24 horas e acompanhamento do Departamento de Saúde do clube, a fim de verificar a evolução do quadro", detalhou o Paysandu.

Susto

Kleiton Pego foi atingido por Marllon no rosto durante uma disputa de bola, por volta dos 46 minutos do primeiro tempo, quando o Paysandu vencia o jogo por 2 a 0. O atacante caiu, aparentemente desacordado, no gramado e imediatamente recebeu atendimento médico em campo.

A ambulância foi acionada e entrou no gramado para socorrer o jogador, que foi encaminhado imediatamente para o hospital.

Passado o susto, Kleiton será acompanhado de perto pela equipe médica do Papão e só poderá voltar a jogar daqui a cinco dias. Ou seja, se ele não tiver nenhuma alteração clínica no decorrer da semana e for aprovado pela comissão médica, estará apto para o jogo de volta da final do Parazão, contra o Remo. O duelo está marcado para o próximo domingo (8), também no Mangueirão.