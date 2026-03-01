Capa Jornal Amazônia
Júnior Rocha fala em maturidade do Paysandu após vitória: 'Passo importante, mas nada decidido'

O treinador falou em disciplina tática, entrega do elenco e pés no chão após o resultado que coloca o Papão muito perto do título estadual

O Liberal
fonte

Junior Rocha elogiou bastante o grupo apÓs a vitória no Re-Pa. (Thiago Gomes / O Liberal)

A vitória do Paysandu por 2 a 1 sobre o Clube do Remo foi tratada pelo técnico Júnior Rocha como resultado de um processo em construção. Na coletiva após o clássico, o treinador adotou discurso cauteloso, elogiou a evolução da equipe e reforçou que a decisão segue em aberto.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Rocha iniciou a entrevista destacando que o triunfo é consequência direta da disciplina e da intensidade implantadas desde o início do trabalho.

“Em relação à nossa evolução, fico feliz em ver o time crescendo a cada jogo. A gente sempre fala que está colocando um tijolinho por dia na nossa casinha. É um confronto de 180 minutos, demos um passo importante, mas não tem nada decidido”, afirmou.

O comandante ressaltou que o Paysandu soube lidar com as variações naturais de um clássico, especialmente nos momentos em que precisou defender a vantagem.

“Não existe equipe no mundo que pressione os 90 minutos. Vai ter momento em que o adversário vai envolver, e isso faz parte do jogo. O importante é saber alternar, entender quando atacar e quando defender. Nosso grupo tem sido muito homogêneo nesse sentido”, analisou.

Júnior Rocha também destacou o perfil do elenco montado para a temporada, priorizando atletas comprometidos com as duas fases do jogo.

“Desde a formação do grupo buscamos jogadores que ajudem ofensiva e defensivamente. O futebol hoje é competitividade pura. Não adianta ter um atleta que não participe do sistema. O DNA desse time é disciplina e entrega”, pontuou.

Mesmo com a vantagem no placar agregado, o treinador reforçou a postura de cautela para o jogo de volta e evitou qualquer clima de euforia. “Hoje ganhamos, mas já tivemos partidas em que jogamos bem e não vencemos. Futebol é equilíbrio emocional. Vamos continuar estudando, ajustando e mantendo a humildade”, declarou.

O técnico ainda elogiou o comprometimento do elenco no dia a dia e afirmou viver um momento especial no clube. Também fez questão de destacar os garotos promovidos das categorias de base, que vêm ganhando espaço e protagonismo na campanha bicolor ao longo da temporada.

“Sou um treinador muito feliz. Eles são humildes para aprender, se dedicam muito. A gente vive intensamente o trabalho e acompanha essa evolução de perto”, completou. Remo e Paysandu fazem o segundo e último jogo da final no próximo domingo, às 17 horas, novamente no Mangueirão.

.
