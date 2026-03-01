Júnior Rocha fala em maturidade do Paysandu após vitória: 'Passo importante, mas nada decidido' O treinador falou em disciplina tática, entrega do elenco e pés no chão após o resultado que coloca o Papão muito perto do título estadual O Liberal 01.03.26 20h25 Junior Rocha elogiou bastante o grupo apÓs a vitória no Re-Pa. (Thiago Gomes / O Liberal) A vitória do Paysandu por 2 a 1 sobre o Clube do Remo foi tratada pelo técnico Júnior Rocha como resultado de um processo em construção. Na coletiva após o clássico, o treinador adotou discurso cauteloso, elogiou a evolução da equipe e reforçou que a decisão segue em aberto. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Rocha iniciou a entrevista destacando que o triunfo é consequência direta da disciplina e da intensidade implantadas desde o início do trabalho. “Em relação à nossa evolução, fico feliz em ver o time crescendo a cada jogo. A gente sempre fala que está colocando um tijolinho por dia na nossa casinha. É um confronto de 180 minutos, demos um passo importante, mas não tem nada decidido”, afirmou. O comandante ressaltou que o Paysandu soube lidar com as variações naturais de um clássico, especialmente nos momentos em que precisou defender a vantagem. “Não existe equipe no mundo que pressione os 90 minutos. Vai ter momento em que o adversário vai envolver, e isso faz parte do jogo. O importante é saber alternar, entender quando atacar e quando defender. Nosso grupo tem sido muito homogêneo nesse sentido”, analisou. VEJA MAIS Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo Júnior Rocha também destacou o perfil do elenco montado para a temporada, priorizando atletas comprometidos com as duas fases do jogo. “Desde a formação do grupo buscamos jogadores que ajudem ofensiva e defensivamente. O futebol hoje é competitividade pura. Não adianta ter um atleta que não participe do sistema. O DNA desse time é disciplina e entrega”, pontuou. Mesmo com a vantagem no placar agregado, o treinador reforçou a postura de cautela para o jogo de volta e evitou qualquer clima de euforia. “Hoje ganhamos, mas já tivemos partidas em que jogamos bem e não vencemos. Futebol é equilíbrio emocional. Vamos continuar estudando, ajustando e mantendo a humildade", declarou. O técnico ainda elogiou o comprometimento do elenco no dia a dia e afirmou viver um momento especial no clube. Também fez questão de destacar os garotos promovidos das categorias de base, que vêm ganhando espaço e protagonismo na campanha bicolor ao longo da temporada. "Sou um treinador muito feliz. Eles são humildes para aprender, se dedicam muito. A gente vive intensamente o trabalho e acompanha essa evolução de perto", completou. Remo e Paysandu fazem o segundo e último jogo da final no próximo domingo, às 17 horas, novamente no Mangueirão. 