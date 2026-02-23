Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Parazão chevron right

Águia e Capitão Poço avançam na Copa Grão-Pará; Cametá e Castanhal entram na disputa

Equipes venceram no último domingo e vão encarar o Mapará Elétrico e o Japiim na próxima fase do torneio

O Liberal
fonte

Azulão conseguiu classificação para a segunda etapa do torneio (Reprodução / Instagram / Águia de Marabá)

O Águia de Marabá e o Capitão Poço estão garantidos na próxima fase da Copa Grão-Pará. No último domingo (22), as equipes entraram em campo pela primeira semifinal do torneio e venceram seus confrontos. O Azulão superou o Santa Rosa por 1 a 0, enquanto o CAP venceu a Tuna Luso por 2 a 1. Os times vão encarar o Cametá e o Castanhal, que foram eliminados do Campeonato Paraense por Remo e Paysandu, respectivamente.

No Zinho de Oliveira, o Águia de Marabá superou o Santinha com um gol marcado por Felipe Pará. A equipe marabaense vai encarar o Castanhal, que perdeu para o Paysandu no último domingo e foi eliminado do Campeonato Paraense.

Já o Capitão Poço venceu a Tuna com gols de Raylson e Venilson Taperaçu. Alan Maia descontou para a Águia Guerreira. A Laranja Mecânica se prepara para enfrentar o Cametá, derrotado pelo Remo também no último domingo e deu adeus ao Parazão.

Conforme a tabela divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), os duelos da segunda semifinal da Copa Grão-Pará serão no próximo sábado (28). Cametá e Capitão Poço se enfrentam no Parque do Bacurau, às 16h. Já o segundo duelo, entre Castanhal e Águia de Marabá, será no estádio Modelão, às 19h.

Copa Grão-Pará

Direcionada aos eliminados do mata-mata do estadual, a Copa Grão-Pará é realizada desde 2024. O atual campeão é o Águia de Marabá. A competição tem como premiação uma vaga para a Copa do Brasil. O vencedor da Copa Grão-Pará ainda disputa, na temporada seguinte, a Supercopa Grão-Pará contra o campeão paraense.

Jogos

  • Cametá x Capitão Poço - 28/02 - 16h - Parque do Bacurau - Cametá
  • Castanhal x Águia de Marabá - 28/02 - 19h - Maximino Porpino - Modelão - Castanhal
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

copa grão-pará

parazão

Parazão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PARAZÃO

Futebol

Com participantes definidos, FPF divulga datas e horários da fase final da Copa Grão-Pará; veja

Após a rodada que definiu os finalistas do Parazão, mais dois times foram garantidos na segunda semifinal da competição paralela ao estadual

23.02.26 16h27

futebol

Águia e Capitão Poço avançam na Copa Grão-Pará; Cametá e Castanhal entram na disputa

Equipes venceram no último domingo e vão encarar o Mapará Elétrico e o Japiim na próxima fase do torneio

23.02.26 10h40

CLÁSSICO PARAENSE

Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026

Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão

23.02.26 8h57

Futebol

Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe

Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo

22.02.26 21h27

MAIS LIDAS EM PARAZÃO

1

PROMESSAS

Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil

Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade

2

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante

Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

3

PARAZÃO

Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida'

Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá

4

Futebol

Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril

CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda