Águia e Capitão Poço avançam na Copa Grão-Pará; Cametá e Castanhal entram na disputa

O Águia de Marabá e o Capitão Poço estão garantidos na próxima fase da Copa Grão-Pará. No último domingo (22), as equipes entraram em campo pela primeira semifinal do torneio e venceram seus confrontos. O Azulão superou o Santa Rosa por 1 a 0, enquanto o CAP venceu a Tuna Luso por 2 a 1. Os times vão encarar o Cametá e o Castanhal, que foram eliminados do Campeonato Paraense por Remo e Paysandu, respectivamente.

No Zinho de Oliveira, o Águia de Marabá superou o Santinha com um gol marcado por Felipe Pará. A equipe marabaense vai encarar o Castanhal, que perdeu para o Paysandu no último domingo e foi eliminado do Campeonato Paraense.

Já o Capitão Poço venceu a Tuna com gols de Raylson e Venilson Taperaçu. Alan Maia descontou para a Águia Guerreira. A Laranja Mecânica se prepara para enfrentar o Cametá, derrotado pelo Remo também no último domingo e deu adeus ao Parazão.

Conforme a tabela divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), os duelos da segunda semifinal da Copa Grão-Pará serão no próximo sábado (28). Cametá e Capitão Poço se enfrentam no Parque do Bacurau, às 16h. Já o segundo duelo, entre Castanhal e Águia de Marabá, será no estádio Modelão, às 19h.

Copa Grão-Pará

Direcionada aos eliminados do mata-mata do estadual, a Copa Grão-Pará é realizada desde 2024. O atual campeão é o Águia de Marabá. A competição tem como premiação uma vaga para a Copa do Brasil. O vencedor da Copa Grão-Pará ainda disputa, na temporada seguinte, a Supercopa Grão-Pará contra o campeão paraense.

Jogos

Cametá x Capitão Poço - 28/02 - 16h - Parque do Bacurau - Cametá

Castanhal x Águia de Marabá - 28/02 - 19h - Maximino Porpino - Modelão - Castanhal