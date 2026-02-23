Águia e Capitão Poço avançam na Copa Grão-Pará; Cametá e Castanhal entram na disputa Equipes venceram no último domingo e vão encarar o Mapará Elétrico e o Japiim na próxima fase do torneio O Liberal 23.02.26 10h40 Azulão conseguiu classificação para a segunda etapa do torneio (Reprodução / Instagram / Águia de Marabá) O Águia de Marabá e o Capitão Poço estão garantidos na próxima fase da Copa Grão-Pará. No último domingo (22), as equipes entraram em campo pela primeira semifinal do torneio e venceram seus confrontos. O Azulão superou o Santa Rosa por 1 a 0, enquanto o CAP venceu a Tuna Luso por 2 a 1. Os times vão encarar o Cametá e o Castanhal, que foram eliminados do Campeonato Paraense por Remo e Paysandu, respectivamente. No Zinho de Oliveira, o Águia de Marabá superou o Santinha com um gol marcado por Felipe Pará. A equipe marabaense vai encarar o Castanhal, que perdeu para o Paysandu no último domingo e foi eliminado do Campeonato Paraense. Já o Capitão Poço venceu a Tuna com gols de Raylson e Venilson Taperaçu. Alan Maia descontou para a Águia Guerreira. A Laranja Mecânica se prepara para enfrentar o Cametá, derrotado pelo Remo também no último domingo e deu adeus ao Parazão. Conforme a tabela divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), os duelos da segunda semifinal da Copa Grão-Pará serão no próximo sábado (28). Cametá e Capitão Poço se enfrentam no Parque do Bacurau, às 16h. Já o segundo duelo, entre Castanhal e Águia de Marabá, será no estádio Modelão, às 19h. Copa Grão-Pará Direcionada aos eliminados do mata-mata do estadual, a Copa Grão-Pará é realizada desde 2024. O atual campeão é o Águia de Marabá. A competição tem como premiação uma vaga para a Copa do Brasil. O vencedor da Copa Grão-Pará ainda disputa, na temporada seguinte, a Supercopa Grão-Pará contra o campeão paraense. Jogos Cametá x Capitão Poço - 28/02 - 16h - Parque do Bacurau - Cametá Castanhal x Águia de Marabá - 28/02 - 19h - Maximino Porpino - Modelão - Castanhal Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa grão-pará parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO Futebol Com participantes definidos, FPF divulga datas e horários da fase final da Copa Grão-Pará; veja Após a rodada que definiu os finalistas do Parazão, mais dois times foram garantidos na segunda semifinal da competição paralela ao estadual 23.02.26 16h27 futebol Águia e Capitão Poço avançam na Copa Grão-Pará; Cametá e Castanhal entram na disputa Equipes venceram no último domingo e vão encarar o Mapará Elétrico e o Japiim na próxima fase do torneio 23.02.26 10h40 CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 2 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 3 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 4 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes