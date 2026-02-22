Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo O Liberal 22.02.26 21h27 Osorio segue como técnico do Remo, mesmo sendo bastante criticado (Samara Miranda / Remo) O Remo venceu o Cametá por 3 a 2, de virada, fora de casa, pela semifinal do Campeonato Paraense. A partida teve o Leão soberano no jogo, com grandes chances criadas, porém, a maioria delas desperdiçadas. O resultado agradou o técnico Juan Carlos Osorio, que falou sobre a entrega do elenco em um momento difícil e salientou o espírito de equipe nos momentos decisivos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O comandante azulino fez uma análise da partida e afirmou que o Remo foi soberano nas ações diante do Cametá. Os gols tomados, de acordo com Osorio, foram mais por vacilos do próprio Remo do que competência da equipe adversária. “No primeiro tempo tivemos sete chances claras de gol, perdemos um pênalti. Kayky teve uma infelicidade no primeiro gol, tomamos esse gol mais por erros nossos do que por virtude do adversário. Mas estou muito orgulhoso d amaneira como a equipe competiu, das mudanças no resultado. Estamos contentes em chegar à final”, disse. VEJA MAIS Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau VÍDEO: intérprete de Libras reage a gol contra do Remo na semifinal do Parazão Gol contra de Kayky Almeida abriu o placar para o Cametá na semifinal disputada neste domingo (22) Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. O Remo terá pela frente o Paysandu na grande decisão do Campeonato Paraense. Serão dois clássicos, marcados para os dias 1 e 8 de março, os dos próximos domingos, porém, no meio da semana, o Leão terá pela frente compromissos no Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico remista falou sobre ter no grupo a chama da competitividade e afirmou que o grupo precisa de descanso para enfrentar toda essa maratona de partidas. “Manter a equipe competitiva é trabalhar, treinar, tendo um espírito de equipe forte. Os jogadores atuaram por todos e agira é descansar”, falou. A equipe azulina agora “vira a chave” e pensa em Brasileirão Série A. O Leão Azul terá pela frente o Internacional-RS, na próxima quarta-feira (25), às 19h, pela 4ª rodada da competição nacional. O Leão Azul ainda não venceu na elite do futebol brasileiro e precisa pontuar para se afastar da temida zona de rebaixamento. Atualmente o Remo possui dois empates e uma derrota, em três jogos disputados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo juan carlos osorio futebol internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56