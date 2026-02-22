Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe

O Remo venceu o Cametá por 3 a 2, de virada, fora de casa, pela semifinal do Campeonato Paraense. A partida teve o Leão soberano no jogo, com grandes chances criadas, porém, a maioria delas desperdiçadas. O resultado agradou o técnico Juan Carlos Osorio, que falou sobre a entrega do elenco em um momento difícil e salientou o espírito de equipe nos momentos decisivos.

O comandante azulino fez uma análise da partida e afirmou que o Remo foi soberano nas ações diante do Cametá. Os gols tomados, de acordo com Osorio, foram mais por vacilos do próprio Remo do que competência da equipe adversária.

“No primeiro tempo tivemos sete chances claras de gol, perdemos um pênalti. Kayky teve uma infelicidade no primeiro gol, tomamos esse gol mais por erros nossos do que por virtude do adversário. Mas estou muito orgulhoso d amaneira como a equipe competiu, das mudanças no resultado. Estamos contentes em chegar à final”, disse.

O Remo terá pela frente o Paysandu na grande decisão do Campeonato Paraense. Serão dois clássicos, marcados para os dias 1 e 8 de março, os dos próximos domingos, porém, no meio da semana, o Leão terá pela frente compromissos no Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico remista falou sobre ter no grupo a chama da competitividade e afirmou que o grupo precisa de descanso para enfrentar toda essa maratona de partidas.

“Manter a equipe competitiva é trabalhar, treinar, tendo um espírito de equipe forte. Os jogadores atuaram por todos e agira é descansar”, falou.

A equipe azulina agora “vira a chave” e pensa em Brasileirão Série A. O Leão Azul terá pela frente o Internacional-RS, na próxima quarta-feira (25), às 19h, pela 4ª rodada da competição nacional. O Leão Azul ainda não venceu na elite do futebol brasileiro e precisa pontuar para se afastar da temida zona de rebaixamento. Atualmente o Remo possui dois empates e uma derrota, em três jogos disputados.