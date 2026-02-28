Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia

Os torcedores de Clube do Remo e Paysandu Sport Club que compareceram ao estádio Mangueirão, no bairro do Bengui, em Belém, neste domingo (1º), às 17h, para assistir ao primeiro jogo da grande final do Parazão 2026, irão presenciar um evento ambiental de alerta para a transformação do clima da Amazônia. Durante a Parada pelo Clima, iniciativa da Federação Paraense de

Futebol (FPF) em parceria com o Terra FC, será abordado como as mudanças climáticas já estão alterando de forma mensurável o funcionamento do sistema climático amazônico - o Mangueirão exibirá um vídeo nos telões sobre a temática "Amazônia e Clima", com a participação dos influenciadores Diogo Puget, torcedor do Remo, e Isis Brelaz, torcedora do Paysandu.

Influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz participação da ação ecológica no estádio Mangueirão (Foto: Divulgação)

De acordo com Relatório do Painel Científico para a Amazônia, é verificado o aumento da temperatura média, a maior frequência de eventos extremos e a intensificação de secas e ondas de calor em diferentes áreas da Amazônia Legal. O estudo aponta que as mudanças ampliam a degradação florestal, favorecem incêndios e pressionam ecossistemas estratégicos para o equilíbrio climático regional e global.

'Ninguém ganha'

“É surreal ver o clássico mais jogado do mundo pausar a rivalidade por um momento para focar o que realmente importa: o nosso futuro. Se a Amazônia não estiver bem, ninguém ganha o jogo. Por mais que a gente torça diferente, o chão que a gente pisa e o ar que a gente respira são os mesmos. Chegou a hora de jogarmos juntos pela nossa natureza”, afirma Isis Brelaz.

Como repassa a coordenação da campanha, a região amazônica depende do próprio sistema de reciclagem de umidade para manter seu regime hídrico, porém o avanço do desmatamento e o aquecimento global enfraquecem esse mecanismo. Como consequência, os períodos de estiagem tornam-se mais longos e severos, afetando o abastecimento de água, a produção agrícola e a geração de energia.

Clube do Remo e Paysandu Sport Club: unidos pela preservação da vida no Planeta Terra (Foto: Divulgação)

O Parazão 2026 é pioneiro ao transformar a pausa técnica dos jogos em Parada pelo Clima, um espaço de conscientização climática. Além das mensagens nos estádios, inserções nas transmissões da TV Cultura e do Canal do Benja são realizadas para aproximar dados científicos do dia a dia da população.

“A questão climática é um problema macro, em que todos precisam fazer sua parte. Fico feliz em ter sido lembrado para comunicar algo tão urgente. Estamos deixando um mundo melhor para nossas futuras gerações”, diz Diogo Puget.

A Parada pelo Clima acontece sempre por volta dos 30 minutos de cada tempo. Ela teve início no dia 18 de janeiro, na Supercopa Grão-Pará e se estende durante todo estadual, incluindo a partida de volta da final, a ser realizada no dia 8, às 17h, também no Mangueirão.

Serviço:

Evento: Campanha 'Parada pelo Clima' – Parazão Banpará 2026 – Final (ida)

Tema da rodada: Amazônia e Clima

Competição: Campeonato Paraense 2026 – Parazão Banpará 2026

Realização: Federação Paraense de Futebol (FPF)

Parceria: Terra FC

Transmissão: TV Cultura e Canal do Benja