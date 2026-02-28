Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (28/02) pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro e Pouso Alegre jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Cruzeiro venceu a partida de ida por 2 a 1 (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Cruzeiro x Pouso Alegre disputam hoje, sábado (28/02), a semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Pouso Alegre ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pela SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro liderou o Grupo C da primeira fase e acumulou um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Pouso Alegre foi o vice-líder do Grupo B e somou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 14 gols marcados e 14 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Cruzeiro por 2 a 1.

Cruzeiro x Pouso Alegre: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Pouso Alegre: Thiago Braga; Marcelo Cauã, Da Silva, Victão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre, Jorge Magé, Romário, Thiago Rubim, Gabriel Tota. Técnico: Danilo

FICHA TÉCNICA
Cruzeiro x Pouso Alegre
Campeonato Mineiro
Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 28 de fevereiro de 2026, 18h30

