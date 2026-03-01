Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista

Palmeiras x São Paulo disputam hoje, domingo (01/03), a semifinal do Campeonato Paulista. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV e HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras terminou na vice-liderança da primeira fase e acumulou nessa 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, a equipe goleou o Capivariano por 4 a 0.

Já o São Paulo ficou em 6° lugar e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

Palmeiras x São Paulo: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Arias); Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Lucas Moura; Luciano e Calleri. Técnico: Crespo.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x São Paulo

Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 01 de março de 2026, 20h30