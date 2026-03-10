Atlético x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/03) pela Champions League

Atlético de Madrid x Tottenham disputam hoje, terça-feira (10/03), a ida das oitavas de final da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Madrid x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da competição, o Atlético terminou em 14° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. Nos playoffs, o time eliminou o Brugge após empate de 3 a 3 e vitória de 4 a 1.

Já o Tottenham ficou em 4° lugar na primeira fase e acumulou um total de 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

Atlético Madrid x Tottenham: prováveis escalações

Atlético: Jan Oblak; Marcos Llorente, Pubill, David Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso (Pablo Barrios) e Nicolás González; Alexander Sorloth e Julián Álvarez (Ademola Lookman). Técnico: Diego Simeone.

Tottenham: Gugliemo Vicario; Danso, Cristian Romero e Micky Van de Ven; Pedro Porro, João Palhinha, Pape Matar Sarr e Connor Gallagher; Mathys Tel, Kolo Muani e Dominic Solanke. Técnico: Igor Tudor.

FICHA TÉCNICA

Atlético Madrid x Tottenham

Champions League

Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha

Data/Horário: 10 de março de 2026, 17h