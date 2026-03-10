Atalanta x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (10/03) pela Champions League

Atalanta x Bayern de Munique disputam hoje, terça-feira (10/03), a ida das oitavas de final da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Champions League, a Atalanta ficou em 15° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. No mata-mata, o time eliminou o Borussia Dortmund com uma derrota de 2 a 0 e uma vitória de 4 a 1.

Já o Bayern de Munique foi o vice-líder dessa etapa e acumulou um total de 7 vitórias, 1 derrota, 22 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe foi direto para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

VEJA MAIS

Atalanta x Bayern: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Hien e Ahanor; Bernasconi, Pasalic, De Roon e Zappacosta; Samardžić, Zalewski e Krstovic. Técnico: Raffaele Palladino.

Bayern: Urbig; Stanišić, Tah, Upamecano e Laimer; Pavlovic e Kimmich; Luis Diaz, Gnabry e Olise; Nicolas Jackson. Técnico: Vincent Kompany.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Bayern de Munique

Champions League

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 10 de março de 2026, 17h