Atalanta x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (10/03) pela Champions League Atalanta e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 10.03.26 16h00 Na primeira etapa da competição, o Bayern somou 8 pontos a mais que a Atalanta (X/ @FCBayern) Atalanta x Bayern de Munique disputam hoje, terça-feira (10/03), a ida das oitavas de final da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atalanta x Bayern ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da Champions League, a Atalanta ficou em 15° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. No mata-mata, o time eliminou o Borussia Dortmund com uma derrota de 2 a 0 e uma vitória de 4 a 1. Já o Bayern de Munique foi o vice-líder dessa etapa e acumulou um total de 7 vitórias, 1 derrota, 22 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe foi direto para as oitavas de final da Liga dos Campeões. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira Atalanta x Bayern: prováveis escalações Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Hien e Ahanor; Bernasconi, Pasalic, De Roon e Zappacosta; Samardžić, Zalewski e Krstovic. Técnico: Raffaele Palladino. Bayern: Urbig; Stanišić, Tah, Upamecano e Laimer; Pavlovic e Kimmich; Luis Diaz, Gnabry e Olise; Nicolas Jackson. Técnico: Vincent Kompany. FICHA TÉCNICA Atalanta x Bayern de Munique Champions League Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália Data/Horário: 10 de março de 2026, 17h