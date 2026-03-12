Flamengo bate Cruzeiro pelo Brasileirão em noite de reencontros no Maracanã Estadão Conteúdo 12.03.26 0h02 A torcida do Flamengo voltou a celebrar uma vitória no Maracanã. Nesta quarta-feira, o time carioca voltou à sua casa três dias depois de garantir o título estadual para encarar o Cruzeiro, pela quinta rodada do Brasileirão 2026, e com gols de Pedro e Carrascal, conseguiu superar o adversário por 2 a 0. Apesar do gol relâmpago, o que chamou a atenção na capital carioca foram os reencontros entre jogadores e treinadores com os ex-clubes. De um lado, Gerson, muito vaiado pela torcida do time da casa, não fez um bom jogo e saiu com um gosto amargo na boca, assim como Tite, ex-treinador do Flamengo. Do outro, Leonardo Jardim celebrou a primeira vitória pelo time carioca, justamente contra seu ex-clube. Mas teve que aguentar a provocação da torcida mineira que exibiu notas de dinheiro e o chamou de 'mercenário'. Com o resultado, o Flamengo chegou a três jogos de invencibilidade no Brasileirão, foi a sete pontos e saltou para o quinto lugar. Do outro lado, o Cruzeiro, que ainda não venceu no torneio, estacionou em dois, na vice-lanterna. A 'ressaca' dos títulos estaduais pesou mais para o lado mineiro logo nos minutos iniciais. Aos quatro, Léo Ortiz acertou o travessão em cobrança de escanteio e a bola sobrou para Villarreal, que errou na saída de bola e entregou a bola limpa para Pedro, que limpou a marcação e mandou no canto, abrindo o marcador para o Flamengo, o 100° com a camisa rubro-negra. O segundo gol carioca, inclusive, quase saiu aos cinco, quando Pedro roubou a bola de Villalba e tocou para Arrascaeta, que driblou Cássio, mas viu Fabrício Bruno salvar em cima da linha. Após a pressão inicial, o Cruzeiro conseguiu chegar aos 12, quando Villarreal chutou da entrada da área, mas Rossi defendeu. O time mineiro criou mais uma boa chance aos 19, quando Christian bateu com endereço, mas Jorginho conseguiu fazer um desvio providencial e evitou o gol. O Cruzeiro ainda chegou a sofrer um susto aos 30, quando Matheus Henrique dividiu com Cebolinha, e segundo o juiz, cortou a bola com a mão, sendo expulso. Porém, após análise do VAR, foi constatado que a bola bateu no peito do volante, e o cartão foi anulado. Desde então, o jogo esfriou e foi para o intervalo em 1 a 0 para o Flamengo. Na volta para o segundo tempo, o cenário quase se repetiu nos minutos iniciais. Aos seis, Arrascaeta recebeu de Paquetá, invadiu a área, e acertou o travessão. Logo depois, aos oito, foi a vez de Pulgar arriscar de fora da área e parar em boa defesa de Cássio, que aos 12 sentiu dores no ombro e precisou ser substituído. O jogo, porém, caiu muito em rendimento. Após um longo período de chances perdidas para os dois lados, o Cruzeiro quase conseguiu chegar ao empate aos 33, quando Alex Sandro errou na defesa e entregou a bola para Chico da Costa, que tocou para Lucas Silva, mas o volante demorou e bateu na marcação. Nos minutos finais, o time mineiro seguiu pressionando e quase conseguiu chegar ao empate aos 44, com Kaiki Bruno, mas a defesa do time da casa cortou e garantiu a vitória, que ficou ainda maior aos 52. Samuel Lino recuperou a bola no meio-campo e tocou para Carrascal, que ficou cara a cara com Matheus Cunha e tocou de cavadinha, para selar o placar em 2 a 0. Com o fim dos estaduais, as equipes agora se preparam para uma maratona de jogos do Brasileirão. O primeiro deles será neste final de semana. No sábado, o Flamengo vai até o Nilton Santos para encarar o Botafogo, no Nilton Santos, a partir das 20h30. No dia seguinte, no mesmo horário, o Cruzeiro recebe o Vasco, no Mineirão. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 2 X 0 CRUZEIRO FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Lucas Paquetá (Carrascal), Pedro (Wallace Yan) e Everton Cebolinha (Samuel Lino). Técnico: Leonardo Jardim. CRUZEIRO - Cássio (Matheus Cunha); Fagner (Arroyo), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva (Japa), Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira e Gerson (Wanderson); Villarreal (Chico da Costa). Técnico: Tite. GOLS - Pedro, aos quatro minutos do primeiro tempo e Carrascal, aos 52 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira, Fagner, Fabrício Bruno e Erick Pulgar. ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP). RENDA - R$ 3.107.105,00. PÚBLICO - 47.214 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). 