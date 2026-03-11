Capa Jornal Amazônia
Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos

Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010

O Liberal
fonte

Ganso, de 30 anos, está na segunda temporada defendendo as cores do Fluminense-RJ (LUCAS MERCON / FLUMINENSE FC)

O meia Paulo Henrique Ganso pode retornar à capital paraense para enfrentar um time paraense após três anos. O jogador, que é natural de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, é um dos destaques do Fluminense e deve entrar em campo contra o Remo, na próxima quinta-feira (12).

O jogador esteve em Belém para uma partida contra uma equipe paraense em 2023, quando enfrentou o Paysandu no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Flu venceu por 3 a 0 e eliminou o Papão. Esta será, porém, a primeira vez, em 16 anos, que o atleta vai enfrentar o Leão Azul.

O meia esteve em campo no duelo entre Santos e Remo em 2010, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Naquele momento, no Peixe, Ganso vestia a camisa 10, era um dos principais jogadores e comandava o meio de campo do time.

No final, o clube paulista venceu a partida por 4 a 0, com gols de Neymar e André. O resultado eliminou a necessidade da partida de volta.

Ganso não costuma falar sobre a equipe para a qual torce, mas, em 2011, durante entrevista para o programa CQC, revelou que torcia para o Remo. Assim, o reencontro também será com a seu time do coração. 

image Ganso conquistou a Copa do Brasil em 2010 ao lado de Neymar e eliminando o Remo em Belém (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal)

Flu em Belém

Em 2025, o Tricolor esteve em Belém, também pela Copa do Brasil, para enfrentar o Águia de Marabá, ainda na primeira etapa do torneio. No entanto, Ganso não foi relacionado para a partida por conta de uma miocardite diagnosticada na pré-temporada. O problema deixou o meia fora do início da temporada.

Desta vez, contra o Remo, Ganso deve ser relacionado. O jogador já disputou 10 jogos neste ano, marcou dois gols e esteve em campo na final do Campeonato Carioca no último domingo (8), que terminou com o vice do Fluminense e o título do Flamengo.

Carreira

Ganso começou a carreira nas categorias de base do Paysandu e passou pela Tuna Luso antes de acertar com o Santos, onde ganhou destaque e conquistou títulos importantes, como a Libertadores. Após cinco temporadas como profissional no Peixe, o meia foi para o São Paulo e ficou cinco anos no clube antes de ir para a Europa.

image Ganso atuou na base do Paysandu (Arquivo Pessoal)

No futebol europeu, atuou no Sevilla, da Espanha, e no Amiens, da França, mas acabou sofrendo com lesões e não rendeu o esperado. O jogador retornou ao Brasil em 2019 para defender o Fluminense.

O jogo entre Remo e Fluminense ocorre nesta quinta-feira (12), às 19h, no estádio Mangueirão. A partida terá cobertura completa e transmissão lance a lance, além de narração na Rádio Liberal+.

