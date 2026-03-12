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No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A

Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente

Fábio Will
fonte

Leão tenta a primeira vitória na Série A (Thiago Gomes / O Liberal)

O final de semana não foi muito bom para Remo e Fluminense. As duas equipes perderam os títulos estaduais para seus maiores rivais e, agora, “trocam o chip” e se encontram na Série A do Brasileirão, nesta quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Pelo lado do Remo, após a perda do Parazão para o Paysandu, a saída do técnico colombiano Juan Carlos Osorio e a chegada de Léo Condé, colocam o clube paraense em uma situação de alerta. A pressão após a perda do estadual e o futebol apresentado pela equipe nos últimos jogos, colocam no elenco um peso a mais, principalmente porque o Remo ainda não venceu jogando na Série A deste ano.

Essa será a estreia do técnico Léo Condé no comando azulino. O treinador realizou três seções de treinamento com a equipe, mas já veio mapeando o elenco remista através de seus auxiliares, que chegaram a Belém antes dele, já que Condé reside na cidade de Juiz de Fora (MG), que foi castigada com as fortes chuvas, deslizamentos e com mais de 60 mortes.

image Léo Condé já comandou treinos no Remo e ferá sua estreia diante do Flu (Luis Carlos / Remo)

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Para esse jogo o técnico deve promover algumas mudanças. O zagueiro camaronês Duplexe Tchamba, que foi contratado recentemente pelo clube, pode ser uma das novidades na equipe, que pode não contar com o defensor Kayky Almeida, que pertence ao Fluminense e está emprestado ao Leão. O jogador possui cláusulas em seu contrato, que podem impodir de jogar, já que o Remo teria que pagar uma multa (valores não revelados) ao clube das Laranjeiras. O mesmo ocorre com o volante Freitas.

image Kayky Almeida pode ficar de fora do jogo contra o Fluminense (Reprodução / Instagram)

Outra mudança que pode ocorrer na equipe azulina é a entrada do atacante Jajá. O jogador já estreou pelo clube remista no empate em 1 a 1 com o Internacional-RS, mas ficou de fora das finais do Campeonato Paraense, já que o prazo de inscrição tinha encerrado e é uma das opções do técnico Léo Condé.

O confronto entre Leão e Flu é marcado pelo equilíbrio. Os clubes se enfrentaram cinco vezes em toda a história, todas elas pelo Campeonato Brasileiro. Foram três empates e uma vitória para cada equipe. A última vez em que Remo e Fluminense se enfrentaram foi no Brasileirão de 1986, no dia 18 de setembro, em Belém, no empate em 1 a 1.

No Brasileiro de 2026, o Fluminense se encontra em uma situação melhor. A equipe das Laranjeiras ocupa a 5ª posição com 7 pontos conquistados. Já o Remo não venceu ainda na competição, acumula três empates e está na 16ª posição, próximo da temida zona de rebaixamento.

Remo x Fluminense duelam nesta quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal Oliberal.com e também pela Rádio Liberal +.

FICHA TÉCNICA

Local: Mangueirão

Data: 12.03.2026

Horário: 19h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon e Klaus (Duplexe Tchamba) e Sávio; Patrick de Paula, Leonel Picco e Victor Bueno; Jajá (Yago Pikachu), Alef Manga e João Pedro. Técnico: Léo Condé.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jammes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, e Lucho Acosta, Canoniio, Kevin Sernna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

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