Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 Hannah Franco 12.06.26 23h28 Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão da partida (Marco Santos / Agência Pará) A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 promete mobilizar torcedores em todo o país neste sábado (13). Para quem pretende acompanhar a partida fora de casa, Belém contará com diversos espaços preparados para transmitir o confronto entre Brasil e Marrocos, válido pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A bola rola às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Enquanto o time comandado por Carlo Ancelotti inicia a caminhada em busca do hexacampeonato, a capital paraense terá opções gratuitas e eventos especiais para reunir os apaixonados por futebol. VEJA MAIS Que horas é o jogo do Brasil amanhã? Seleção estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo 2026 Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026; confira onde assistir e as prováveis escalações Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o jogo Brasil x Marrocos O evento irá alterar o funcionamento de lojas, supermercados e outros serviços 1. Parárraiá - estacionamento do Mangueirão Quem for ao Parárraiá também poderá acompanhar a estreia da Seleção sem perder a programação musical. O evento, realizado no estacionamento do Mangueirão, vai exibir a partida em um telão gigante. 📍 Endereço: Estacionamento do Estádio Mangueirão, Benguí 🕒 Horário: Jogo às 19h 🎉 Programação: Transmissão de Brasil x Marrocos e, em seguida, shows de Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão e Thiago Costa. Parárraiá terá transmissão ao vivo do jogo. (Augusto Miranda / Agência Pará) 2. Mercado de São Brás Um dos pontos mais tradicionais de Belém será palco da transmissão da partida. A Prefeitura de Belém preparou uma programação especial para reunir torcedores no Mercado de São Brás. 📍 Endereço: Avenida Almirante Barroso, São Brás 🕒 Horário: A partir das 18h 🎉 Programação: Telão para transmissão do jogo e espaço aberto ao público. Novo Mercado de São Brás terá transmissão ao vivo do jogo Brasil x Marrocos. (Dinei Souza/Agência Belém) 3. Parque da Cidade O Parque da Cidade será uma das opções mais animadas para acompanhar Brasil x Marrocos. O espaço dá início à programação da chamada "Copa Junina", que mistura futebol, música e tradições culturais. 📍 Endereço: Avenida Júlio César, Marambaia 🕒 Horário: A partir das 17h 🎉 Programação: Show da banda Fetiche, transmissão da partida, apresentações culturais, DJs, quadrilhas juninas e feira criativa. Parque da Cidade terá transmissão ao vivo do jogo Brasil x Marrocos. (Foto: Alexandre Costa / Agência Pará) 4. Estação das Docas Cartão-postal da cidade, a Estação das Docas também estará no clima do Mundial. O complexo montou a Arena Estação, espaço criado especialmente para transmitir as partidas da Copa. 📍 Endereço: Boulevard Castilhos França, Campina 🕒 Horário: A partir das 18h 🎉 Programação: Exibição da partida em cinco telões, apresentação da DJ Avarney e opções de gastronomia. Estação das Docas terá transmissão ao vivo do jogo Brasil x Marrocos. (Oswaldo Forte) 5. Porto Futuro II Outra alternativa para quem deseja assistir ao jogo em um espaço moderno é o Complexo Porto Futuro II, que preparou uma programação especial para os torcedores. 📍 Endereço: Avenida Visconde de Souza Franco, Reduto 🕒 Horário: A partir das 18h 🎉 Programação: "Copa no Porto", com transmissão em telões no Armazém 4 e funcionamento da praça gastronômica. Porto Futuro II. (Agência Pará) Serviço Brasil x Marrocos 📅 Sábado (13) 🕖 19h (horário de Brasília) 🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasil x Marrocos Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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