Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 promete mobilizar torcedores em todo o país neste sábado (13). Para quem pretende acompanhar a partida fora de casa, Belém contará com diversos espaços preparados para transmitir o confronto entre Brasil e Marrocos, válido pela primeira rodada do Grupo C do Mundial.

A bola rola às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Enquanto o time comandado por Carlo Ancelotti inicia a caminhada em busca do hexacampeonato, a capital paraense terá opções gratuitas e eventos especiais para reunir os apaixonados por futebol.

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1. Parárraiá - estacionamento do Mangueirão

Quem for ao Parárraiá também poderá acompanhar a estreia da Seleção sem perder a programação musical. O evento, realizado no estacionamento do Mangueirão, vai exibir a partida em um telão gigante.

📍 Endereço: Estacionamento do Estádio Mangueirão, Benguí

🕒 Horário: Jogo às 19h

🎉 Programação: Transmissão de Brasil x Marrocos e, em seguida, shows de Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão e Thiago Costa.

Parárraiá terá transmissão ao vivo do jogo. (Augusto Miranda / Agência Pará)

2. Mercado de São Brás

Um dos pontos mais tradicionais de Belém será palco da transmissão da partida. A Prefeitura de Belém preparou uma programação especial para reunir torcedores no Mercado de São Brás.

📍 Endereço: Avenida Almirante Barroso, São Brás

🕒 Horário: A partir das 18h

🎉 Programação: Telão para transmissão do jogo e espaço aberto ao público.

Novo Mercado de São Brás terá transmissão ao vivo do jogo Brasil x Marrocos. (Dinei Souza/Agência Belém)

3. Parque da Cidade

O Parque da Cidade será uma das opções mais animadas para acompanhar Brasil x Marrocos. O espaço dá início à programação da chamada "Copa Junina", que mistura futebol, música e tradições culturais.

📍 Endereço: Avenida Júlio César, Marambaia

🕒 Horário: A partir das 17h

🎉 Programação: Show da banda Fetiche, transmissão da partida, apresentações culturais, DJs, quadrilhas juninas e feira criativa.

Parque da Cidade terá transmissão ao vivo do jogo Brasil x Marrocos. (Foto: Alexandre Costa / Agência Pará)

4. Estação das Docas

Cartão-postal da cidade, a Estação das Docas também estará no clima do Mundial. O complexo montou a Arena Estação, espaço criado especialmente para transmitir as partidas da Copa.

📍 Endereço: Boulevard Castilhos França, Campina

🕒 Horário: A partir das 18h

🎉 Programação: Exibição da partida em cinco telões, apresentação da DJ Avarney e opções de gastronomia.

Estação das Docas terá transmissão ao vivo do jogo Brasil x Marrocos. (Oswaldo Forte)

5. Porto Futuro II

Outra alternativa para quem deseja assistir ao jogo em um espaço moderno é o Complexo Porto Futuro II, que preparou uma programação especial para os torcedores.

📍 Endereço: Avenida Visconde de Souza Franco, Reduto

🕒 Horário: A partir das 18h

🎉 Programação: "Copa no Porto", com transmissão em telões no Armazém 4 e funcionamento da praça gastronômica.

Porto Futuro II. (Agência Pará)

Serviço

Brasil x Marrocos

📅 Sábado (13)

🕖 19h (horário de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)