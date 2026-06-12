Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o jogo Brasil x Marrocos
O evento irá alterar o funcionamento de lojas, supermercados e outros serviços
Neste sábado (13), às 19h, será a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos. Por conta do evento, vários espaços públicos e privados terão seus horários e esquemas de funcionamento modificados. Veja o que irá mudar:
Governo do Pará
A reportagem aguarda retorno do Governo do Pará.
Prefeitura de Belém
Segundo a gestão municipal, o funcionamento dos serviços de saúde, veterinários, espaços públicos e outros na data será normal, conforme os horários de cada espaço.
Saúde
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), os serviços de saúde funcionarão normalmente de acordo com seu perfil de atendimento.
Complexos turísticos e ambientais
Parque Zoobotânico Mangal das Garças
Horário: 8h às 17h
Estação das Docas
Horário: 10h à 1h
Durante o período, o complexo receberá a Arena Estação, espaço preparado para a transmissão das partidas em cinco telões, 4 deles distribuídos pelos armazéns e um na orla, oferecendo ao público uma experiência especial para acompanhar os jogos.
Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna
Horário: 6h às 17h
Lojas
O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) informa que não existe acordo coletivo, convenção coletiva ou determinação legal que altere o funcionamento do comércio em razão do jogo da Seleção Brasileira.
Funcionamento: normal. Cabe a cada empresa decidir individualmente ajustes no horário.
Missas
De acordo com a Arquidiocese de Belém, haverá antecipação das missas de 19h para 17h e 17h30.
Supermercados
A Associação Paraense de Supermercados (ASPAS) informa que o funcionamento fica a critério de cada empresa.
Shoppings
Shopping Bosque Grão-Pará
Lojas e quiosques - 10h às 18h
Praça de alimentação e lazer - facultativo
Restaurantes - facultativo
Cinema e academia - conforme a programação
Boulevard Shopping Belém
Lojas e quiosques
Abertura em horário normal - 10h às 22h
Fechamento facultativo - 1 hora antes do início da partida.
Reabertura facultativa - 30 min. Após o término da partida.
Praça de alimentação e restaurantes:
Funcionamento normal – 10h às 22h durante todo o período, incluindo o horário do jogo.
Shopping Pátio Belém
Lojas: 10h às 18h
Restaurantes: 12h às 23h
Smart Fit: 6h às 18h
Cinema: conforme programação
A entrada de clientes será permitida somente até o início dos jogos. Após o começo da partida, o shopping não terá reabertura.
Parque Shopping Belém
Lojas, quiosques e praça de alimentação: abertura às 10h
Fechamento facultativo às 18h
Reabertura facultativa 30 minutos após o término da partida
Restaurantes: funcionamento normal durante todo o período, inclusive durante o jogo
Shopping Castanheira
Praça de alimentação - 10h às 18h
Funcionamento facultativo durante o horário dos jogos do Brasil.
Lojas - 10h às 18h
Tio Armênio - normal
Telão para os jogos da Copa na praça de alimentação.
O Castanheira Shopping encerrará suas atividades 1 (uma) hora antes do início de cada partida, sem reabertura após os jogos.
Shopping Metrópole Ananindeua
Lojas e quiosques
10h às 18h
Sem reabertura após o jogo
Restaurantes
Horário normal de funcionamento
Praça de alimentação
10h às 18h – obrigatório
Funcionamento facultativo das 18h às 23h
Cinema
Conforme programação
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