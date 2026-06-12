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Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o jogo Brasil x Marrocos

O evento irá alterar o funcionamento de lojas, supermercados e outros serviços

O Liberal
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Neste sábado (13), às 19h, será a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos. (Foto: Pexels | Silver Black)

Neste sábado (13), às 19h, será a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos. Por conta do evento, vários espaços públicos e privados terão seus horários e esquemas de funcionamento modificados. Veja o que irá mudar:

Governo do Pará

A reportagem aguarda retorno do Governo do Pará.

Prefeitura de Belém

Segundo a gestão municipal, o funcionamento dos serviços de saúde, veterinários, espaços públicos e outros na data será normal, conforme os horários de cada espaço.

Saúde

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), os serviços de saúde funcionarão normalmente de acordo com seu perfil de atendimento.

Complexos turísticos e ambientais

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Horário: 8h às 17h

Estação das Docas

Horário: 10h à 1h
Durante o período, o complexo receberá a Arena Estação, espaço preparado para a transmissão das partidas em cinco telões, 4 deles distribuídos pelos armazéns e  um na orla, oferecendo ao público uma experiência especial para acompanhar os jogos.

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Horário: 6h às 17h

Lojas

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) informa que não existe acordo coletivo, convenção coletiva ou determinação legal que altere o funcionamento do comércio em razão do jogo da Seleção Brasileira.

Funcionamento: normal. Cabe a cada empresa decidir individualmente ajustes no horário.

Missas

De acordo com a Arquidiocese de Belém, haverá antecipação das missas de 19h para 17h e 17h30.

Supermercados

A Associação Paraense de Supermercados (ASPAS) informa que o funcionamento fica a critério de cada empresa.

Shoppings

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques - 10h às 18h
Praça de alimentação e lazer - facultativo
Restaurantes - facultativo
Cinema e academia - conforme a programação

Boulevard Shopping Belém

Lojas e quiosques    
Abertura em horário normal - 10h às 22h     
Fechamento facultativo -  1 hora antes do início da partida.      
Reabertura facultativa -  30 min. Após o término da partida.

Praça de alimentação e restaurantes:   
Funcionamento normal – 10h às 22h durante todo o período, incluindo o horário do jogo.

Shopping Pátio Belém

Lojas: 10h às 18h
Restaurantes: 12h às 23h
Smart Fit: 6h às 18h
Cinema: conforme programação

A entrada de clientes será permitida somente até o início dos jogos. Após o começo da partida, o shopping não terá reabertura.

Parque Shopping Belém

Lojas, quiosques e praça de alimentação: abertura às 10h
Fechamento facultativo às 18h
Reabertura facultativa 30 minutos após o término da partida
Restaurantes: funcionamento normal durante todo o período, inclusive durante o jogo

Shopping Castanheira

Praça de alimentação - 10h às 18h 
Funcionamento facultativo durante o horário dos jogos do Brasil. 
Lojas - 10h às 18h 
Tio Armênio - normal 
Telão para os jogos da Copa na praça de alimentação.
O Castanheira Shopping encerrará suas atividades 1 (uma) hora antes do início de cada partida, sem reabertura após os jogos.

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques
10h às 18h
Sem reabertura após o jogo

Restaurantes
Horário normal de funcionamento

Praça de alimentação
10h às 18h – obrigatório
Funcionamento facultativo das 18h às 23h

Cinema
Conforme programação

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Abre e fecha

Brasil x Marrocos
Belém
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