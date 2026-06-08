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Quatro bairros de Belém ficarão sem água nesta terça-feira; veja quais e qual o horário

A suspensão ocorrerá devido a uma manutenção preventiva

O Liberal
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Imagem de torneira sem água (Foto: Ivan Duarte | Arquivo O Liberal)

Moradores de quatro bairros de Belém devem se preparar para uma interrupção temporária no abastecimento de água entre a noite desta segunda-feira (8) e a manhã de terça-feira (9). A suspensão ocorrerá devido a uma manutenção preventiva realizada pela concessionária Águas do Pará no sistema de distribuição da capital.

De acordo com a empresa, os bairros da Terra Firme (Montese), Universitário, parte do Guamá e do Marco serão afetados pela paralisação, que está programada para começar às 22h de segunda-feira (8) e seguir até as 7h de terça-feira (9).

A intervenção faz parte das ações de modernização e recuperação da infraestrutura de abastecimento e tem como objetivo melhorar a vazão e a pressão da água distribuída para essas regiões, tornando o serviço mais eficiente e regular.

Durante o trabalho, será feita a recuperação de uma válvula considerada estratégica para o sistema de distribuição de água. O equipamento é responsável por controlar o fluxo entre um dos reservatórios e a rede que abastece milhares de moradores dos bairros atendidos.

Segundo a concessionária, a manutenção inclui desmontagem completa da válvula, inspeção interna, limpeza e realização dos ajustes necessários. Por se tratar de uma estrutura de grande porte, com cerca de 80 centímetros de diâmetro e mais de 85 parafusos, serão utilizados equipamentos especializados, como caminhão munck e caminhão hidrojato.

Para garantir a segurança da operação e permitir a execução dos serviços, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de água durante o período da manutenção.

Orientação aos moradores

Os moradores das áreas afetadas devem armazenar água com antecedência para atender às necessidades essenciais durante o período da interrupção.

Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado gradativamente, à medida que a rede voltar a ser pressurizada.

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone e WhatsApp 0800 091 0091, pelo aplicativo Águas App ou pelos canais oficiais de atendimento da empresa.

Veja os bairros afetados:

- Terra Firme (Montese);

- Universitário;

- Parte do Guamá;

- Parte do Marco.

Período da interrupção:

Início: 22h de segunda-feira (8);

Previsão de término: 7h de terça-feira (9).

Canais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp), Águas App e site da concessionária.

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Belém
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