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Vídeo: Garça ferida passa horas à espera de resgate na praça Batista Campos

Moradores denunciam demora no atendimento de órgãos responsáveis; ave permaneceu ferida e vulnerável durante todo o domingo

Maycon Marte
fonte

Garça ferida na praça batista campos mobiliza moradores (Arquivo Pessoal | Divulgação)

Uma nova aparição de garças feridas na praça Batista Campos, centro de Belém, chocou moradores e comerciantes do entorno, que denunciaram à reportagem de O Liberal, a situação e a demora de resposta dos órgãos responsáveis. A médica e moradora do bairro, Andréa Lobato, explica que desde cedo tentou chamar ajuda para remoção e cuidados do animal, mas não conseguiu até o fim da tarde, quase dez horas após a primeira tentativa.

A reportagem de O Liberal procurou a Polícia Militar do Pará (PMPA), responsável pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), para uma posição detalhada de como o caso será conduzido, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

A moradora afirmou que recebeu, por volta das 8h22 deste domingo, a denúncia de que uma garça gravemente ferida estava na praça, com parte do ferimento exposto. Após ser avisada por uma vendedora de coco que trabalha no local, ela se deslocou imediatamente para acompanhar a situação e registrar imagens da ave.

Segundo Andrea, o primeiro contato com o serviço de emergência foi feito ainda de casa, na tentativa de agilizar o atendimento. No entanto, ela relata ter sido orientada a ligar novamente quando estivesse ao lado do animal. Já na praça, realizou novos chamados ao 190 e permaneceu no local aguardando a chegada de uma equipe para o resgate.

A denunciante ainda disse que permaneceu por várias horas acompanhando a ave, que continuava viva, mas ferida e vulnerável. Ela comparou o episódio a um caso semelhante ocorrido na sexta-feira anterior, quando uma outra garça foi resgatada após mobilização e repercussão pública. Para Andrea, a demora no atendimento demonstra falta de assistência adequada aos animais silvestres em situações de emergência.

“É realmente um descaso. Estou aqui desde 9h26 aguardando e ninguém apareceu. O animal está vivo, ferido, e os urubus estão bicando. Ninguém quer saber. Isso é uma carnificina”, afirmou.

Em nota, a PMPA informou que as medidas cabíveis serão tomadas para atendimento do animal após o resgate realizado na tarde desse domingo. "A Polícia Militar informa que o Batalhão de Polícia Ambiental resgatou a garça encontrada na Praça Batista Campos neste domingo (07). O animal passará por avaliação e será encaminhado para atendimento veterinário", diz a entidade.

Histórico

O episódio ocorre em meio a uma série de reclamações sobre a superpopulação de garças na praça Batista Campos. Moradores e frequentadores relatam que o número de aves aumentou significativamente nos últimos meses, provocando acúmulo de fezes em bancos, calçadas, veículos e áreas de circulação, além de frequentes registros de animais debilitados ou mortos no local.

Segundo denúncias feitas por moradores, a grande oferta de alimento nos lagos da praça e a ausência de acompanhamento adequado da fauna teriam contribuído para o aumento da população de aves. O problema já motivou pedidos de providências a órgãos ambientais e de saúde, enquanto especialistas apontam que a área funciona como um garçal, local utilizado pelas aves para abrigo e reprodução.

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