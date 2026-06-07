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Ato em apoio ao Museu de Arte de Belém lança abaixo-assinado por preservação do acervo

Participantes defenderam a conservação do espaço histórico e a valorização de seu acervo museológico, composto por mais de duas mil obras

Amanda Martins
fonte

Mobilização em defesa do Mabe reúne artistas e sociedade civil na Cidade Velha (Thiago Gomes / O Liberal)

Uma mobilização em apoio ao Museu de Arte de Belém (MABE) reuniu artistas, professores, servidores públicos, trabalhadores da cultura e integrantes da sociedade civil na manhã deste domingo (7), em frente ao Palácio Antônio Lemos, onde fica a sede do museu, na Cidade Velha. O ato, denominado “O MABE pede socorro”, ocorreu de forma pacífica durante a programação da 61ª edição do Circular Campina Cidade Velha.

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A iniciativa teve como objetivo chamar a atenção para a importância da preservação do museu, da manutenção de seu funcionamento e da conservação do acervo, considerado um dos mais importantes da região.

Ato em apoio ao Museu de Arte de Belém lança abaixo-assinado por preservação do acervo

O MABE abriga mais de 2 mil obras, incluindo pinturas, esculturas, porcelanas, mobiliário e outras peças ligadas à história e à produção artística do Pará, da Amazônia e da própria formação do Brasil.

Abaixo-assinado

Durante a mobilização, também foi lançado um abaixo-assinado que busca alcançar a marca de 10 mil assinaturas. Segundo os organizadores, o documento será encaminhado a órgãos de proteção do patrimônio e instituições competentes.

A adesão ao abaixo-assinado pode ser feita por meio de um link disponível na bio do perfil do Circular Campina Cidade Velha no Instagram.

Entre as preocupações apresentadas pelos participantes estão a fragilização administrativa da instituição, a redução de equipes técnicas, a ausência de profissionais especializados, a insuficiência de recursos materiais e financeiros, a descontinuidade de serviços de conservação e restauração, o fechamento de setores considerados estratégicos e o risco de comprometimento do acervo museológico.

O Grupo Liberal solicitou nota à Prefeitura de Belém para esclarecer os pontos citados e aguarda um retorno. 

De acordo com os servidores envolvidos na mobilização, a situação do MABE já foi apresentada aos gestores municipais em diferentes ocasiões. O assunto também esteve em pauta em uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), no início de maio.

Mudanças administrativas

A artista visual, curadora e servidora municipal Nina Matos, que participou do ato e já exerceu funções de chefia e direção no museu, relatou que a situação atual da instituição está relacionada às mudanças administrativas ocorridas nos últimos anos.

Ela explicou que, em fevereiro de 2025, a reforma administrativa da Prefeitura de Belém extinguiu a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), da qual o MABE era um departamento.

image A servidora pública, artista visual e curadora Nina Matos (Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo Nina, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), criada posteriormente, não absorveu o museu em sua estrutura como unidade museológica, o que resultou na extinção de cargos de direção e das divisões técnicas voltadas à conservação, restauração, documentação museológica, curadoria, pesquisa e ações educativas.

Ainda de acordo com a servidora, a Semcult foi posteriormente desmembrada, dando origem à Secretaria Municipal de Turismo (Setur) e à Secretaria Municipal de Cultura (Secult), sem que o MABE passasse a integrar formalmente o organograma da pasta cultural.

"Hoje o museu está sem a estrutura funcional necessária para desenvolver plenamente suas atividades de preservação, pesquisa, difusão e educação", afirmou.

Funcionamento e conservação

Nina também destacou que o espaço deixou de abrir regularmente aos fins de semana desde o ano passado. Segundo ela, anteriormente o museu funcionava aos sábados e domingos, mas permanece atualmente fechado nesses períodos, inclusive durante programações especiais realizadas no centro histórico da capital.

"O MABE sempre participou das atividades do Circular. Hoje, em uma programação que movimenta o centro histórico, o museu permanece fechado para a população", pontuou.

Outro ponto mencionado durante a mobilização foi a situação dos equipamentos utilizados na preservação do acervo. De acordo com Nina, os desumidificadores, considerados fundamentais para o controle ambiental das obras, não estão em funcionamento.

"É um museu que está operando sem desumidificadores em uma cidade de alta umidade, o que pode provocar danos ao acervo", disse.

Entre as reivindicações apresentadas no abaixo-assinado estão a reestruturação institucional do museu, a recomposição de equipes técnicas especializadas, a adoção de medidas de preservação do acervo e a implementação de ações voltadas à conservação e gestão museológica.

Patrimônio histórico

O professor, historiador e doutorando Michel Pinho também participou da mobilização. Ele destacou a importância histórica e patrimonial das coleções mantidas pelo museu e chamou atenção para os riscos que eventuais danos ao acervo podem representar.

Segundo Michel, o conjunto de obras preservado pelo MABE possui valor histórico e cultural significativo, reunindo peças centenárias.

"Estamos falando de um acervo de valor inestimável para a cidade e para o país", afirmou.

O historiador ressaltou ainda que fatores ambientais, aliados à ausência de equipamentos adequados de conservação, podem comprometer a preservação das obras ao longo do tempo.

"É impensável perder obras que ajudam a contar a história de Belém, como trabalhos de Theodoro Braga e outros registros fundamentais para a memória da cidade", declarou.

O que é o MABE?

Instalado desde 1994 no histórico Palácio Antônio Lemos, o museu reúne um acervo formado por obras da antiga Pinacoteca Municipal e do Museu da Cidade de Belém (Mubel), incluindo pinturas, esculturas, mobiliário, porcelanas e outros bens de valor histórico e artístico. Atualmente, funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 16h.

 

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