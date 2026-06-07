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Missa dominical no Grupo Liberal destaca a importância da misericórdia e do amor ao próximo

Celebração realizada todos os domingos, às 11h, reforçou a necessidade de superar divisões, ódios e vinganças por meio do exemplo de Jesus Cristo

Jéssica Nascimento
fonte

Missa no Grupo Liberal realizada neste domingo (7/06). (Foto: JOÃO THIAGO DIAS - ESPECIAL PARA O LIBERAL)

A missa dominical realizada neste domingo (7/06), às 11h, na recepção de O Liberal, reuniu fiéis para um momento de oração e reflexão sobre a vivência do amor cristão. Durante a homilia, o padre Cláudio Pighin destacou a mensagem da Palavra de Deus voltada à importância de acolher Deus na vida cotidiana e colocar em prática a misericórdia entre as pessoas.

Segundo o sacerdote, a mensagem central do Evangelho está relacionada ao amor e à compaixão. “A palavra de Deus hoje nos convida a refletir sobre a importância de como acolher Deus na nossa vida. Ele disse: ‘Eu quero misericórdia e não sacrifício’. O que quer dizer isso? Que Ele quer o amor entre nós”, afirmou.

image (Foto: JOÃO THIAGO DIAS - ESPECIAL PARA O LIBERAL)

Padre Cláudio ressaltou que Jesus demonstrou esse amor de forma plena ao entregar a própria vida pela humanidade. 

“Porque Ele fez de tudo, veio até nós, se doou totalmente até a cruz para nos ajudar, salvar porque Ele nos ama. E nós temos que fazer a mesma coisa: receber esse amor de Jesus e compartilhá-lo com os outros”, declarou.

Durante a reflexão, o sacerdote também chamou a atenção para a necessidade de superar sentimentos que provocam afastamentos e conflitos

image (Foto: JOÃO THIAGO DIAS - ESPECIAL PARA O LIBERAL)

“Portanto, nós temos que tentar eliminar as divisões entre nós, os ódios, as vinganças. Se nós só recebemos Jesus, que nos ama, por que nós não podemos amar os outros também? Aquele que nós não gostamos”, questionou.

A missa na recepção de O Liberal é realizada todos os domingos, às 11h, e permanece aberta aos fiéis que desejam participar da celebração e dos momentos de espiritualidade promovidos no local.

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