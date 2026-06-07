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Arraial do Pão de Santo Antônio une fé, diversão e solidariedade; confira a programação

Programação conta com atrações culturais, gastronomia junina, espaço kids e também um espaço dedicado à Santo Antônio

Ayla Ferreira
fonte

Edição anterior do Arraial Junino da Associação Pão de Santo Antônio na Estação das Docas. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Festejado anualmente, o tradicional Arraial do Pão de Santo Antônio une fé, diversão e solidariedade: toda a renda arrecadada será destinada à Casa de Idosos Pão de Santo Antônio. A programação conta com atrações culturais, gastronomia junina, espaço kids e também um espaço dedicado à Santo Antônio. O evento será realizado na próxima quarta-feira (10), das 16h às 22h, no Galpão 3 da Estação das Docas, em Belém.

A Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio realiza anualmente a Festividade de Santo Antônio, que tem início no dia 31 de maio e se encerra em 13 de junho, com a procissão e a Santa Missa. O Arraial integra a programação religiosa e possui como principal objetivo a arrecadação de recursos para a manutenção da Casa de Idosos Pão de Santo Antônio.

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A instituição acolhe atualmente aproximadamente 70 idosos e busca oferecer não apenas moradia, mas também atenção integral e qualidade de vida

Para animar o público, a agenda cultural reúne danças folclóricas e apresentações musicais, com destaque para o cantor Pinduca, a dupla de forró Ivanna e Kassio, e os artistas Renan Andrade, Bia Dourado e Larissa Leite. Haverá barracas com vasta gastronomia junina, incluindo comidas típicas, bolos e outras delícias preparadas especialmente para o evento. As crianças poderão aproveitar o Espaço Kids, repleto de brinquedos infláveis e diversão garantida.

No Cantinho Santo Antônio, espaço dedicado ao santo, haverá imagens, pauzinhos com prendas, medalhas, blusas e diversos artigos artesanais. Toda a renda arrecadada será destinada à Casa de Idosos Pão de Santo Antônio, que há quase um século acolhe e cuida dos idosos com amor, carinho, respeito e dignidade.

“Estamos com uma grande expectativa de público. O horário vespertino favorece a participação das famílias e visitantes. A programação contará com apresentações artísticas, danças folclóricas, atrações musicais, muito forró, comidas típicas juninas, venda de artesanato e brincadeiras para as crianças”, diz Socorro Morgado, diretora-presidente da Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio.

Acolhimento de idosos

A Casa Pão de Santo Antônio, localizada no bairro do Guamá, em Belém, é uma instituição que ocupa uma área de aproximadamente sete mil metros quadrados e está prestes a completar um século de existência. “Acolhemos idosos com amor, respeito e dignidade. Nosso compromisso é proporcionar um ambiente seguro, confortável e acolhedor para todos os residentes”, afirma Socorro.

Toda a renda arrecadada será destinada às obras de manutenção e melhorias da estrutura física da Casa Pão de Santo Antônio. A festividade também é uma oportunidade de proporcionar momentos de convivência e alegria aos idosos acolhidos pela organização, que participam do momento festivo de acordo com suas condições e possibilidades.

“Eles interagem com a música, acompanham as apresentações culturais, reencontram familiares, amigos e voluntários, além de vivenciarem momentos de convivência e alegria”, comenta. 

Segundo a diretora-presidente, as atividades contribuem para o fortalecimento da socialização, estimulam as funções cognitivas e emocionais e promovem o bem-estar, favorecendo uma melhor qualidade de vida. Além disso, por estar inserido na Festividade de Santo Antônio, o arraial também fortalece a vivência da fé e da espiritualidade dos idosos.

A diretora-presidente convida o público a participar da programação. “Venha conhecer a beleza da devoção a Santo Antônio, visitar nossa feirinha de artesanato e saborear as delícias da culinária paraense e junina. Mais do que participar de uma grande festa, você estará contribuindo para uma obra social que há quase cem anos dedica amor, cuidado e dignidade aos idosos acolhidos na Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio”, menciona Socorro Morgado.

Serviço

Arraial do Pão de Santo Antônio 2026

Data: 10 de junho
Horário: 16h às 22h
Local: Galpão 3 da Estação das Docas, em Belém
Entrada gratuita

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

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Palavras-chave

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Belém
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