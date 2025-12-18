Nova sala de cinema fortalece cultura e cuidado na Casa Pão de Santo Antônio

A Casa Pão de Santo Antônio, uma das instituições de acolhimento de idosos mais tradicionais de Belém, inaugurou sua nova sala de cinema na tarde desta quinta-feira (18). A cerimônia contou com a presença de moradores, funcionários e convidados, destacando a importância da atividade na rotina da casa.

Estímulo Cognitivo e Bem-Estar

A diretora-presidente da Casa Pão de Santo Antônio, Socorro Morgado, explicou que a criação da sala de cinema vai além do entretenimento. O objetivo principal é melhorar o cognitivo do idoso. Segundo ela, filmes despertam memórias por meio de música, imagens e enredos, impactando positivamente a memória e o bem-estar dos residentes.

Morgado ressaltou que o cinema servirá como ferramenta para estimular o cérebro e reviver lembranças, proporcionando momentos de alegria e reflexão aos idosos.

(Carmem Helena/ O Liberal)

Cinema se Integra à Rotina de Atividades

Com a nova sala em funcionamento, a expectativa é que o cinema se estabeleça como uma atividade regular, complementando as opções já disponíveis. A instituição oferece aos moradores cuidados médicos, terapias, além de atividades espirituais e recreativas.

Socorro Morgado detalhou que a casa já possui atividades diárias, de segunda a sexta-feira, e missas aos domingos. O cinema, agora, surge como mais uma alternativa para o entretenimento e para o engajamento dos idosos com conteúdos que promovem seu desenvolvimento cognitivo e emocional.

Programação Personalizada

A programação das sessões de cinema será adaptada conforme as necessidades e preferências dos residentes. A escolha dos filmes poderá ser feita com o apoio das terapeutas ou pelos próprios idosos, respeitando seus gostos.

Durante a inauguração, um concerto foi apresentado, demonstrando o potencial do cinema. A diretora-presidente destacou como o cinema, com suas músicas e imagens, pode oferecer uma rica experiência sensorial e emocional.

Melhorias e Assistência aos Idosos

A abertura da sala de cinema integra uma série de melhorias contínuas para elevar a qualidade de vida dos 70 idosos que residem na instituição. Fundada em 1930, a Casa Pão de Santo Antônio é reconhecida por sua assistência em Belém.

Além do cuidado diário, a casa proporciona um ambiente acolhedor e comunitário, onde os moradores interagem, trocam experiências e, agora, têm mais uma opção de divertimento com o novo espaço de exibição.

Como Contribuir

Para quem deseja contribuir com a instituição, Socorro Morgado enfatizou que uma das maneiras mais simples de ajudar é visitando os idosos. "Eles adoram receber visitas e conversar. Isso faz uma grande diferença na vida deles", afirmou a diretora.

A Casa Pão de Santo Antônio atua como uma instituição privada e sem fins lucrativos. Sua manutenção é garantida por mensalidades dos residentes, doações privadas e eventos próprios. Com a nova sala, a instituição avança na oferta de um espaço cultural e terapêutico, promovendo um envelhecimento com dignidade e alegria.

A História da Casa Pão de Santo Antônio

Fundada em 13 de janeiro de 1930, a Casa Pão de Santo Antônio surgiu de uma promessa de Ernestina Cerqueira Magalhães, após a recuperação de seu marido de uma doença grave. Ao longo de quase um século, a casa tornou-se um local seguro e carinhoso para o envelhecimento.

Atualmente, a instituição cuida de mais de 70 idosos e se mantém através de mensalidades, doações e promoções, consolidando seu papel de apoio e acolhimento.