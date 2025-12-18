Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Nova sala de cinema fortalece cultura e cuidado na Casa Pão de Santo Antônio

A Casa Pão de Santo Antônio é uma instituição privada, sem fins lucrativos, e se mantém por meio das mensalidades dos residentes

Bruna Lima
fonte

A inauguração da sala de cinema faz parte de uma série de melhorias que visam oferecer mais qualidade de vida. (Fotos: Carmem Helena)

A Casa Pão de Santo Antônio, uma das instituições de acolhimento de idosos mais tradicionais de Belém, inaugurou sua nova sala de cinema na tarde desta quinta-feira (18). A cerimônia contou com a presença de moradores, funcionários e convidados, destacando a importância da atividade na rotina da casa.

Estímulo Cognitivo e Bem-Estar

A diretora-presidente da Casa Pão de Santo Antônio, Socorro Morgado, explicou que a criação da sala de cinema vai além do entretenimento. O objetivo principal é melhorar o cognitivo do idoso. Segundo ela, filmes despertam memórias por meio de música, imagens e enredos, impactando positivamente a memória e o bem-estar dos residentes.

Morgado ressaltou que o cinema servirá como ferramenta para estimular o cérebro e reviver lembranças, proporcionando momentos de alegria e reflexão aos idosos. 

image (Carmem Helena/ O Liberal)

 

Cinema se Integra à Rotina de Atividades

Com a nova sala em funcionamento, a expectativa é que o cinema se estabeleça como uma atividade regular, complementando as opções já disponíveis. A instituição oferece aos moradores cuidados médicos, terapias, além de atividades espirituais e recreativas.

Socorro Morgado detalhou que a casa já possui atividades diárias, de segunda a sexta-feira, e missas aos domingos. O cinema, agora, surge como mais uma alternativa para o entretenimento e para o engajamento dos idosos com conteúdos que promovem seu desenvolvimento cognitivo e emocional.

Programação Personalizada

A programação das sessões de cinema será adaptada conforme as necessidades e preferências dos residentes. A escolha dos filmes poderá ser feita com o apoio das terapeutas ou pelos próprios idosos, respeitando seus gostos.

Durante a inauguração, um concerto foi apresentado, demonstrando o potencial do cinema. A diretora-presidente destacou como o cinema, com suas músicas e imagens, pode oferecer uma rica experiência sensorial e emocional.

Melhorias e Assistência aos Idosos

A abertura da sala de cinema integra uma série de melhorias contínuas para elevar a qualidade de vida dos 70 idosos que residem na instituição. Fundada em 1930, a Casa Pão de Santo Antônio é reconhecida por sua assistência em Belém.

Além do cuidado diário, a casa proporciona um ambiente acolhedor e comunitário, onde os moradores interagem, trocam experiências e, agora, têm mais uma opção de divertimento com o novo espaço de exibição.

Como Contribuir

Para quem deseja contribuir com a instituição, Socorro Morgado enfatizou que uma das maneiras mais simples de ajudar é visitando os idosos. "Eles adoram receber visitas e conversar. Isso faz uma grande diferença na vida deles", afirmou a diretora.

A Casa Pão de Santo Antônio atua como uma instituição privada e sem fins lucrativos. Sua manutenção é garantida por mensalidades dos residentes, doações privadas e eventos próprios. Com a nova sala, a instituição avança na oferta de um espaço cultural e terapêutico, promovendo um envelhecimento com dignidade e alegria.

A História da Casa Pão de Santo Antônio

Fundada em 13 de janeiro de 1930, a Casa Pão de Santo Antônio surgiu de uma promessa de Ernestina Cerqueira Magalhães, após a recuperação de seu marido de uma doença grave. Ao longo de quase um século, a casa tornou-se um local seguro e carinhoso para o envelhecimento.

Atualmente, a instituição cuida de mais de 70 idosos e se mantém através de mensalidades, doações e promoções, consolidando seu papel de apoio e acolhimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

pão de santo antônio
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

VEM BUSÃO

Prefeitura lança aplicativo para acompanhar ônibus em tempo real em Belém

Vem Busão permite consultar localização dos ônibus, itinerários e tempo de chegada aos pontos em Belém

16.12.25 20h26

Belém

Protesto, confusão, spray de pimenta e mais; saiba o que aconteceu na Câmara Municipal de Belém

Nesta quarta-feira (17/12), manifestantes estiveram no local para protestar contra reajuste de IPTU e outras mudanças

17.12.25 15h05

MOBILIDADE

Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França

12.12.25 12h27

Veja as 21 linhas de ônibus que serão encerradas para integração de Belém ao BRT Metropolitano

A medida tem como objetivo reorganizar o transporte coletivo, reduzir sobreposição de itinerários e otimizar a circulação nos principais corredores viários da capital

10.12.25 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda