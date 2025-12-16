Capa Jornal Amazônia
Prefeitura lança aplicativo para acompanhar ônibus em tempo real em Belém

Vem Busão permite consultar localização dos ônibus, itinerários e tempo de chegada aos pontos em Belém

Hannah Franco
Belém ganha aplicativo para acompanhar ônibus em tempo real (Alexandre Costa / Ag. Pará)

A Prefeitura de Belém lança nesta quinta-feira (18) um novo aplicativo voltado à modernização do transporte público da capital. Batizado de Vem Busão, o app permite que usuários acompanhem, em tempo real, a localização dos ônibus, além de consultar itinerários, horários programados e a posição dos pontos de parada.

O lançamento ocorre às 10h30, no Palácio Antônio Lemos, e será feito pelo prefeito Igor Normando. A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel).

Acompanhamento em tempo real

Com o Vem Busão, passageiros do transporte coletivo poderão visualizar o tempo estimado de chegada dos ônibus aos pontos, o que ajuda a reduzir longas esperas e torna o deslocamento diário mais previsível. A proposta é oferecer mais segurança, economia de tempo e autonomia aos usuários.

Além do monitoramento em tempo real, o aplicativo reúne informações sobre linhas, itinerários completos, horários programados e localização dos pontos de ônibus, facilitando o planejamento das viagens dentro da cidade.

Segundo a prefeitura, o aplicativo chega para "tornar o uso do transporte público mais previsível, eficiente e integrado à rotina diária da população".

