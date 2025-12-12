Especial de Natal será realizado pela primeira vez em Belém

A capital paraense receberá, pela primeira vez, o Especial de Natal — evento que marca um novo momento na programação cultural de Belém, levando música, atrações e decoração especial para toda a família. A programação será realizada neste domingo (14), com início às 17h. O evento integra também a iluminação natalina, que este ano alcança vários pontos da cidade, incluindo os distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro.

A noite será marcada por uma programação na Doca, que inclui apresentação de coral com clássicos natalinos, Banda Balada Kids e a chegada do Papai Noel, ponto alto da festa e momento mais esperado pelas crianças. O espaço ganha ainda uma árvore de Natal de 32 metros com sonorização e iluminação especial, criando uma atmosfera imersiva inédita em Belém.

Confira a programação do Cortejo Natalino

17h – Concentração

17h30 – Apresentação do Coral (clássicos natalinos)

18h – Balada Kids

19h – Chegada do Papai Noel

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades