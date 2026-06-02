Prefeitura anuncia mudança no trânsito da avenida Pedro Álvares Cabral; veja o que muda

A Prefeitura de Belém iniciou, na noite desta segunda-feira (1º), as obras de recapeamento asfáltico da rua Municipalidade, intervenção que faz parte de um projeto mais amplo de reorganização viária na capital paraense. A principal mudança será a transformação da em uma via de mão única no trecho entre a avenida Júlio César e a avenida Visconde de Souza Franco (Doca).

O anúncio foi feito pelo prefeito Igor Normando durante o início dos trabalhos na Municipalidade. Segundo ele, a obra busca melhorar a fluidez do trânsito e ampliar a capacidade de escoamento de veículos.

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Uma das pistas da avenida Municipalidade foi interditada na noite desta segunda-feira para a execução dos serviços de pavimentação.

De acordo com o prefeito, o recapeamento é uma etapa necessária para suportar o aumento do fluxo de veículos previsto após as alterações viárias.

"Aqui estava muito deteriorado, com muitos buracos, e a gente está fazendo tudo isso para garantir que, depois de toda a pavimentação feita, a Municipalidade possa ajudar na via de escoamento de entrada e saída da cidade", afirmou.

Segundo a gestão municipal, a melhoria da infraestrutura permitirá que a via tenha condições adequadas para receber um volume maior de tráfego.

Pedro Álvares Cabral e Senador Lemos formarão "binário"

Com a mudança, a avenida Pedro Álvares Cabral passará a operar em sentido único entre a Júlio César e a Doca. A proposta é que ela funcione em conjunto com a avenida Senador Lemos, formando um sistema binário para organizar o fluxo de entrada e saída da cidade.

A expectativa da Prefeitura é que a medida reduza congestionamentos, melhore a circulação de veículos e aumente a trafegabilidade na região.

"E a gente está fazendo todo esse serviço de recapeamento asfáltico para garantir que a estrutura comporte o grande fluxo de carros", completou o prefeito.

Até o momento, a administração municipal não divulgou a data para o início da operação em mão única na Pedro Álvares Cabral.