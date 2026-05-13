Detran entrega novo posto avançado de atendimento em shopping na BR-316 nesta quinta-feira (14)

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) agora terá uma nova unidade no Shopping Castanheira, que será inaugurada nesta quinta-feira (14). A novidade integra a política de modernização e descentralização dos serviços do órgão pelo Governo do Pará. O novo Posto Avançado de Atendimento irá reforçar a rede de serviços na Região Metropolitana de Belém, e está localizado no subsolo do shopping, próximo ao estacionamento.

VEJA MAIS

O espaço segue o padrão arquitetônico e operacional implantado nas unidades modernizadas do Detran, priorizando acessibilidade, climatização, conforto e funcionalidade. As melhorias contemplam adequação completa da infraestrutura lógica, elétrica e de refrigeração, além da implantação de nova comunicação visual, mobiliário moderno, novos computadores e equipamentos tecnológicos.

Foram construídos espaços internos, garantindo mais comodidade para usuários e melhores condições de trabalho para os servidores. Confira os serviços disponíveis:

Habilitação

Renovação da CNH

Primeira habilitação

Mudança e adição de categoria

Emissão de segunda via

Veículos

Licenciamento

Transferência de propriedade

Regularização veicular

Outros serviços

Validação biométrica

Coleta de foto

Biometria

Aplicação de exames teóricos de legislação

Nas Ciretrans classificadas como categoria A, o padrão de modernização também contempla a realização de exames práticos de direção.

Ampliação

Atualmente, o Estado mantém 53 unidades do Detran em funcionamento. Nos últimos seis anos, 21 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) passaram por reestruturação física e atualização tecnológica, consolidando um novo padrão de atendimento no órgão.

Além da revitalização das unidades já existentes, o Governo do Pará ampliou a presença institucional do Detran com a implantação de duas novas Ciretrans nos municípios de Marituba e Ulianópolis, fortalecendo a cobertura dos serviços em regiões estratégicas e reduzindo o deslocamento da população para outros municípios.

Na Região Metropolitana de Belém, o processo de descentralização também ganhou reforço com os postos avançados instalados no Boulevard Shopping e Parque Shopping, e das unidades presentes nas estações cidadania. O Detran também mantém investimentos em modernização das Estações Cidadania de Icoaraci e do Guamá, ampliando a capacidade operacional e a qualidade dos atendimentos ofertados à população.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, destaca que os investimentos refletem uma política permanente de fortalecimento dos serviços públicos e valorização do cidadão. “Queremos garantir não apenas a descentralização física dos atendimentos, mas também acolhimento às pessoas que buscam os nossos serviços com gentileza, climatização e acessibilidade ao público. Garantir atendimento de qualidade também é investir na segurança viária”, afirma a diretora.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades