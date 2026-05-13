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Detran entrega novo posto avançado de atendimento em shopping na BR-316 nesta quinta-feira (14)

Foram construídos espaços internos, garantindo mais comodidade para usuários e melhores condições de trabalho para os servidores

Ayla Ferreira
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O espaço segue o padrão arquitetônico e operacional implantado nas unidades modernizadas do Detran, priorizando acessibilidade, climatização, conforto e funcionalidade. (Foto: Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) agora terá uma nova unidade no Shopping Castanheira, que será inaugurada nesta quinta-feira (14). A novidade integra a política de modernização e descentralização dos serviços do órgão pelo Governo do Pará. O novo Posto Avançado de Atendimento irá reforçar a rede de serviços na Região Metropolitana de Belém, e está localizado no subsolo do shopping, próximo ao estacionamento.

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O espaço segue o padrão arquitetônico e operacional implantado nas unidades modernizadas do Detran, priorizando acessibilidade, climatização, conforto e funcionalidade. As melhorias contemplam adequação completa da infraestrutura lógica, elétrica e de refrigeração, além da implantação de nova comunicação visual, mobiliário moderno, novos computadores e equipamentos tecnológicos.

Foram construídos espaços internos, garantindo mais comodidade para usuários e melhores condições de trabalho para os servidores. Confira os serviços disponíveis:

Habilitação

  • Renovação da CNH
  • Primeira habilitação
  • Mudança e adição de categoria
  • Emissão de segunda via

Veículos

  • Licenciamento
  • Transferência de propriedade
  • Regularização veicular

Outros serviços

  • Validação biométrica
  • Coleta de foto
  • Biometria
  • Aplicação de exames teóricos de legislação
  • Nas Ciretrans classificadas como categoria A, o padrão de modernização também contempla a realização de exames práticos de direção.

Ampliação

Atualmente, o Estado mantém 53 unidades do Detran em funcionamento. Nos últimos seis anos, 21 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) passaram por reestruturação física e atualização tecnológica, consolidando um novo padrão de atendimento no órgão.

Além da revitalização das unidades já existentes, o Governo do Pará ampliou a presença institucional do Detran com a implantação de duas novas Ciretrans nos municípios de Marituba e Ulianópolis, fortalecendo a cobertura dos serviços em regiões estratégicas e reduzindo o deslocamento da população para outros municípios.

Na Região Metropolitana de Belém, o processo de descentralização também ganhou reforço com os postos avançados instalados no Boulevard Shopping e Parque Shopping, e das unidades presentes nas estações cidadania.  O Detran também mantém investimentos em modernização das Estações Cidadania de Icoaraci e do Guamá, ampliando a capacidade operacional e a qualidade dos atendimentos ofertados à população.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, destaca que os investimentos refletem uma política permanente de fortalecimento dos serviços públicos e valorização do cidadão. “Queremos garantir não apenas a descentralização física dos atendimentos, mas também acolhimento às pessoas que buscam os nossos serviços com gentileza, climatização e acessibilidade ao público. Garantir atendimento de qualidade também é investir na segurança viária”, afirma a diretora.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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Palavras-chave

Posto Avançado de Atendimento

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Pará
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