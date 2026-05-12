VÍDEO: Sucuri de cerca de 6 metros é flagrada em fazenda no Pará

Uma sucuri de grandes proporções chamou a atenção de moradores e internautas após ser filmada em uma propriedade rural no município de Xinguara, no sul do Pará. Segundo o fazendeiro Cleiton Santana, responsável pelo registro, o animal media aproximadamente seis metros de comprimento.

O vídeo foi gravado em uma área pertencente a um vizinho e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nas imagens, a serpente aparece em meio à vegetação, impressionando pelo tamanho.

VEJA MAIS

A Sucuri é considerada uma das maiores cobras do mundo e costuma habitar regiões próximas a rios, igarapés, áreas alagadas e florestas. Apesar do susto, não houve registro de ataques ou feridos. O destino do animal não foi informado pelo autor da gravação.

Nos comentários da publicação, internautas demonstraram surpresa com as imagens. “Ce tá doido nunca vi uma 🐍 desse tamanho”, escreveu uma usuária. Outro comentou em tom bem-humorado: “Muita coragem de filmar essa Anaconda”.