Sargento que salvou e adotou cadela atacada por sucuri afirma que animal está bem

O sargento Danton, do 53º Batalhão de Infantaria da Selva (53º BIS), que salvou a adotou a cadela atacada por uma sucuri, apareceu em vídeo ao lado do animal e afirmou que tudo está bem. A situação aconteceu no último domingo (8), em Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo o militar, ele se comoveu e decidiu dar um lar a ela.

“Já estamos realizando o tratamento veterinário dela e, se Deus quiser, agora tudo vai dar certo para ela ter um ambiente seguro para viver sem estar correndo esse tipo de risco”, disse. De acordo com o sargento Danton, a cadela passou cerca de cinco minutos submersa e enrolada na sucuri, que tinha, aproximadamente, cinco metros.

O sargento, em relato anterior, contou que foi acionado com os gritos da cadela. “Ela já não estava dando sinal de vida, estava embaixo d’água, a gente a puxou pelas patas para fora, já era o segundo cachorro que a cobra iria levar e como era meu serviço, fui lá”, lembrou. Segundo Danton, ele notou que havia sinal de vida quando a cobra estava sendo desenrolada: “Os cabos ficaram na contenção, fiz a massagem cardíaca e ela começou a ter espasmos, abriu os olhos e saiu correndo.”