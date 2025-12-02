Homem morde sucuri para se soltar após ser atacado e mata cobra; veja

Um homem viveu uma situação inusitada ao entrar em confronto com uma sucuri na noite da última segunda-feira (1º), no bairro Recanto dos Pássaros, em Mococa, interior de São Paulo. A cobra morreu após o episódio, e o homem passa bem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria caído em cima da sucuri, que reagiu mordendo o braço dele. Desesperado, ele tentou se soltar mordendo o animal e puxando a cobra para afastá-la. Após conseguir se livrar do ataque, o homem acabou matando a sucuri.

Atendimento e estado de saúde

Os bombeiros foram acionados e encaminharam o homem para um hospital da região. Apesar do susto, ele não corre riscos. A sucuri não é venenosa, o que evitou complicações mais graves. No hospital, a vítima contou que realmente mordeu a cobra para se soltar e ainda levou o animal morto consigo.

Segundo o portal Metrópoles, o homem estava alcoolizado durante o incidente, o que pode ter contribuído para a situação inesperada.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)