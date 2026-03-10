Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Engenheiro é demitido por liberar moradia de funcionário e churrasqueira dentro de hospital; entenda

Também foram relatadas vendas de produtos, como redes e itens de cama, dentro da própria sala de trabalho do engenheiro.

Gabrielle Borges
fonte

Os relatos apontam ainda que alguns funcionários teriam sido pressionados a executar tarefas alheias às funções do cargo (Foto: Freepik)

A Justiça do Trabalho no Ceará manteve a demissão por justa causa de um engenheiro civil que atuava na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, após constatar irregularidades relacionadas ao uso da estrutura da unidade hospitalar.

Entre as condutas apontadas no processo, está a autorização para que um funcionário passasse a morar dentro do hospital e a instalação de uma churrasqueira em uma das salas do prédio.

A decisão foi proferida em fevereiro pela juíza Maria Rafaela de Castro, da 2ª Vara do Trabalho de Sobral, no interior do Ceará. Para a magistrada, os fatos demonstraram uso inadequado da estrutura da instituição e extrapolação das atribuições do cargo ocupado pelo engenheiro.

VEJA MAIS

image Enfermeiro compra iPhone pela internet e recebe caixa de chocolates; veja
Ao abrir a caixa entregue com o suposto aparelho o homem foi surpreendido com o que tinha dentro


image Enfermeiro acusado de matar nove pacientes é julgado na Alemanha


image Falso enfermeiro é acusado de estelionato sentimental contra 8 mulheres
Fábio Gomes Batista, 42 anos, é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.


 

Uso indevido da estrutura do hospital

Depoimentos reunidos no processo indicaram ainda que o engenheiro utilizava recursos da própria instituição para atividades particulares. Segundo testemunhas, subordinados e veículos da Santa Casa teriam sido usados para realizar entregas de mercadorias relacionadas a uma loja privada administrada por ele.

Também foram relatadas vendas de produtos, como redes e itens de cama, dentro da própria sala de trabalho do engenheiro.

Os relatos apontam ainda que alguns funcionários teriam sido pressionados a executar tarefas alheias às funções do cargo, como buscar objetos pessoais do gestor em outras cidades.

Alegação de perseguição política

Na ação trabalhista, o engenheiro solicitou à Justiça a reversão da demissão por justa causa para dispensa sem justa causa. Ele argumentou que teria sido alvo de perseguição política após mudanças na gestão municipal.

Além disso, o profissional também pediu o pagamento de diferenças salariais com base no piso da categoria, horas extras, adicional de insalubridade, indenização por danos morais e auxílio-creche.

A defesa da Santa Casa de Misericórdia de Sobral afirmou que a demissão ocorreu após a conclusão de um processo administrativo interno. Segundo a instituição, o procedimento garantiu ao engenheiro o direito à ampla defesa e ao contraditório.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

novidade

Seleção brasileira lança camisa azul para a Copa com logo da marca de Michael Jordan

Patrocinada pela gigante americana de material esportivo Nike desde 1996, a equipe brasileira é a primeira seleção a exibir o logo da Jordan Brand em sua história

12.03.26 23h30

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

11.03.26 13h38

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Delegada e marido advogado são presos por uso ilícito de carro da Polícia Civil; entenda o caso

Wanessa Santana Martins Vieira e Renan Rachid Silva Vieira foram detidos nessa terça-feira (10) e liberados, por ordem da Justiça, um dia depois

12.03.26 19h22

POLÍCIA

Mulher coloca fogo em marido por ele sair 'sem dar satisfação'

Esposa jogou gasolina no marido e em si própria

13.03.26 1h21

BRASIL

Cidade fica sem energia após ultraleve atingir fios de alta tensão

A situação aconteceu nessa quarta-feira (11), em Riacho das Almas, no Pernambuco

12.03.26 22h40

BRASIL

Detento é morto com 160 golpes de estilete em presídio, em Santa Catarina

Segundo a investigação, três detentos participaram do crime e foram indiciados por homicídio duplamente qualificado

12.03.26 12h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda