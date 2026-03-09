Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Exército realiza formatura de novos soldados em Belém, com primeira turma feminina na região

A solenidade de Incorporação de Recrutas 2026 ocorre nessa segunda-feira (9), no 2º Batalhão de Infantaria de Selva

O Liberal
fonte

Cerimônia realizada em Belém (Foto: Divulgação | CMN)

Compondo, de forma pioneira, a primeira turma de soldados do efetivo feminino do Exército Brasileiro na Amazônia Oriental, 55 mulheres participaram da solenidade de incorporação de 2026, realizada na noite de segunda-feira (12), no 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém, pelo Comando Militar do Norte. Ao todo, 785 novos militares passarão a servir na Guarnição de Belém — sendo 730 homens e 55 mulheres.

A solenidade contou com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares das recrutas. Após a incorporação, as novas soldados passarão por etapas de treinamentos para a formação militar. A previsão é que elas sejam destacadas em três Organizações Militares de Belém: na Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar, no Hospital Geral de Belém e no Colégio Militar de Belém, desempenhando funções essenciais ao apoio administrativo, logístico, educacional e de saúde.

O general Vendramin, Comandante Militar do Norte, enfatiza que esse é um momento muito importante para a corporação e inédito. “É um marco histórico para o Exército Brasileiro, especialmente para o Comando Militar do Norte. Incorporamos mais de 1.200 jovens em todo o Pará, Maranhão e Amapá. E, desses 1.200, aqui na guarnição de Belém, 55 mulheres, pela primeira vez”, afirma. 

Para receber esse público feminino, houve uma preparação: “Nós modificamos a nossa infraestrutura. Melhoramos ambientes como banheiros e alojamentos, deixando em condições dignas para recebê-las. E ainda, montamos uma equipe de instrução de mulheres aparelhadas e capacitadas para orientá-las. É uma equipe. Não fazemos distinção por ser homens ou mulheres em nossos treinamentos. Elas irão se sair muito bem”, observa

Em todo o país, serão incorporadas 1.467 mulheres ao serviço militar em 13 estados e no Distrito Federal, distribuídas em 51 municípios. No Pará, apenas Belém foi contemplada com vagas neste primeiro momento. O Exército é a Força que mais recebeu voluntárias, totalizando 1.010 pessoas. Em seguida, está a Aeronáutica, com 300. Por fim, a Marinha recebeu 157 mulheres.

Formatura

Alistamento Militar 

De acordo com a Constituição Federal, todo homem brasileiro deve se apresentar ao Serviço Militar no ano em que completa 18 anos de idade. O alistamento é uma porta de entrada para o mercado de trabalho para jovens, uma oportunidade de servir à Pátria, por meio das Forças Armadas. 

Para os homens, o alistamento é obrigatório. Já para as mulheres, este processo é opcional. As inscrições devem ser feitas entre 1º de janeiro e 30 de junho pela internet na página https://alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente na Junta de Serviço Militar (JSM).

