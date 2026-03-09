Prefeitura de Belém irá retirar a passarela da Avenida Júlio César na noite desta terça-feira (10)

A passarela da Avenida Júlio César, localizada no trecho do canal São Joaquim, será removida na noite desta terça-feira (10), a partir das 20h. A Prefeitura de Belém anunciou a mudança durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (9), no Palácio Antônio Lemos. Segundo a gestão municipal, a estrutura está estável, mas será retirada para passar por uma análise criteriosa e detalhada da equipe de técnicos e especialistas, que irão avaliar a estrutura em solo.

Os dois sentidos da avenida Júlio César serão interditados para a realização do serviço de remoção. Agentes da Segbel estarão posicionados em todos os acessos da avenida Júlio César, a partir do viaduto da Pedro Álvares Cabral, que será o ponto de interdição, e também no Conjunto Bela Vista e na subida do elevado pela avenida Centenário.

VEJA MAIS

“O trânsito deve-se desviar ou pela avenida Almirante Barroso, ou pela Arthur Bernardes, que é um acesso bom para o aeroporto. Será a partir das 20h, consideramos que a maioria da população já retornou aos seus lares, então vamos ter um fluxo bem reduzido. Estaremos com agentes na Almirante Barroso, Arthur Bernardes e Aeroporto de Belém fazendo a orientação para que o transporte seja o melhor possível”, diz Isaías Reis, diretor de transporte da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel).

Operação

Na última sexta-feira (6), por volta das 15h, foi detectada uma flexão na passarela da Júlio César, no canal São Joaquim. Segundo o titular da Seinfra, Arnaldo Dopazo, equipes da pasta se deslocaram imediatamente para realizar ações de estabilidade da estrutura no mesmo dia. Foi realizado um escoramento mecânico, que seguiu até as 4h da manhã de sábado (7), com interrupção do tráfego no local.

O titular argumenta que equipes de topografia estão monitorando o local. “Estão monitorando e vêm mostrando o resultado porque a passarela está estável. Porém, nós estamos fazendo as apurações internas com relação a projeto e execução. Hoje pela manhã, reunimos com os técnicos e especialistas, que optaram por fazer uma análise mais criteriosa, mais detalhada e retirar a passarela”, explica Arnaldo Dopazo.

A avaliação em solo irá definir o que será feito futuramente com a passarela. “Apesar de não estar inaugurada a obra, a passarela já está trabalhando a estrutura. O tráfego na via é intenso e faz com que a estrutura trabalhe, bem como o segundo fator, que é a questão da variação térmica. O quente, o frio, faz também essa essa estrutura trabalhar”, afirma o titular da Seinfra.

Como forma de aumentar o transtorno para a população no sistema viário, bem como a segurança, optou-se por retirar a passarela para realizar as análises conclusivas no solo. A previsão é que a operação se estenda por cerca de 24h.

“A gente vai ter que ter uma verdadeira força-tarefa, uma operação de guerra para retirar essa passarela. A partir da avaliação em solo, vamos verificar quais são os procedimentos técnicos a serem utilizados para trazer o equipamento de volta, com segurança, para toda a população”, finaliza Arnaldo Dopazo.

Serviço

Interdição da av. Júlio César para a remoção da passarela

Data: 10/3

Horário: a partir das 20h

Previsão de conclusão do serviço: cerca de 24h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades