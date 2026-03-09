Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Prefeitura de Belém irá retirar a passarela da Avenida Júlio César na noite desta terça-feira (10)

O trânsito será interditado nos dois sentidos para a realização do serviço de remoção

Ayla Ferreira
fonte

O titular da Seinfra Arnaldo Dopazo (à esquerda) e o diretor da Segbel Isaías Reis (à direita). (Foto: Wagner Santana)

A passarela da Avenida Júlio César, localizada no trecho do canal São Joaquim, será removida na noite desta terça-feira (10), a partir das 20h. A Prefeitura de Belém anunciou a mudança durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (9), no Palácio Antônio Lemos. Segundo a gestão municipal, a estrutura está estável, mas será retirada para passar por uma análise criteriosa e detalhada da equipe de técnicos e especialistas, que irão avaliar a estrutura em solo. 

Os dois sentidos da avenida Júlio César serão interditados para a realização do serviço de remoção. Agentes da Segbel estarão posicionados em todos os acessos da avenida Júlio César, a partir do viaduto da Pedro Álvares Cabral, que será o ponto de interdição, e também no Conjunto Bela Vista e na subida do elevado pela avenida Centenário.

VEJA MAIS

image Avenida Júlio César tem interdição parcial neste sábado para ajustes em passarela
Medida ocorre nas proximidades do canal São Joaquim e inclui desvio de veículos de grande porte

image Passarela com risco de desabamento causa transtornos e atrasa voos no Aeroporto de Belém
Por causa do trânsito intenso, várias pessoas tiveram dificuldades para chegar ao aeroporto a tempo de embarcar

“O trânsito deve-se desviar ou pela avenida Almirante Barroso, ou pela Arthur Bernardes, que é um acesso bom para o aeroporto. Será a partir das 20h, consideramos que a maioria da população já retornou aos seus lares, então vamos ter um fluxo bem reduzido. Estaremos com agentes na Almirante Barroso, Arthur Bernardes e Aeroporto de Belém fazendo a orientação para que o transporte seja o melhor possível”, diz Isaías Reis, diretor de transporte da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel). 

Operação

Na última sexta-feira (6), por volta das 15h, foi detectada uma flexão na passarela da Júlio César, no canal São Joaquim. Segundo o titular da Seinfra, Arnaldo Dopazo, equipes da pasta se deslocaram imediatamente para realizar ações de estabilidade da estrutura no mesmo dia. Foi realizado um escoramento mecânico, que seguiu até as 4h da manhã de sábado (7), com interrupção do tráfego no local.

O titular argumenta que equipes de topografia estão monitorando o local. “Estão monitorando e vêm mostrando o resultado porque a passarela está estável. Porém, nós estamos fazendo as apurações internas com relação a projeto e execução. Hoje pela manhã, reunimos com os técnicos e especialistas, que optaram por fazer uma análise mais criteriosa, mais detalhada e retirar a passarela”, explica Arnaldo Dopazo.

A avaliação em solo irá definir o que será feito futuramente com a passarela. “Apesar de não estar inaugurada a obra, a passarela já está trabalhando a estrutura. O tráfego na via é intenso e faz com que a estrutura trabalhe, bem como o segundo fator, que é a questão da variação térmica. O quente, o frio, faz também essa essa estrutura trabalhar”, afirma o titular da Seinfra.

Como forma de aumentar o transtorno para a população no sistema viário, bem como a segurança, optou-se por retirar a passarela para realizar as análises conclusivas no solo. A previsão é que a operação se estenda por cerca de 24h.

“A gente vai ter que ter uma verdadeira força-tarefa, uma operação de guerra para retirar essa passarela. A partir da avaliação em solo, vamos verificar quais são os procedimentos técnicos a serem utilizados para trazer o equipamento de volta, com segurança, para toda a população”, finaliza Arnaldo Dopazo.

Serviço

Interdição da av. Júlio César para a remoção da passarela

Data: 10/3
Horário: a partir das 20h
Previsão de conclusão do serviço: cerca de 24h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

passarela da avenida júlio césar

avenida júlio césar

mudança no trânsito em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

MAIS LIDAS EM BELÉM

URGENTE

Passarela que apresentou risco de desabamento é retirada na avenida Júlio César

A decisão pela remoção da estrutura visa permitir uma investigação mais aprofundada das causas do problema.

10.03.26 20h13

PASSARELA

Prefeitura de Belém irá retirar a passarela da Avenida Júlio César na noite desta terça-feira (10)

O trânsito será interditado nos dois sentidos para a realização do serviço de remoção

09.03.26 17h39

TRÂNSITO

Avenida Júlio César será interditada nesta terça (10); veja desvios e rotas alternativas

Trecho entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista ficará fechado a partir das 20h para retirada de passarela no canal São Joaquim

10.03.26 8h55

VEJA O VÍDEO!

Interdição da avenida Júlio César: veja as rotas alternativas durante a retirada de passarela

A operação mobiliza cerca de 100 trabalhadores, incluindo engenheiros, técnicos e operários, para garantir a eficiência e segurança do processo. Veja por onde o trânsito está fluindo!

10.03.26 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda